Bağımlılıkla Mücadele Seferberlik Standı Açıldı

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcısı Eren Öztaş'ın öncülüğünde, Doğubayazıt Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Diyadin Kaymakamlığının iş birliğiyle "Bağımlılıkla Mücadele Seferberlik Standı" kuruldu.

Etkinlik, başta Diyadin İlçe Sağlık Müdürlüğü, Diyadin Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Doğubayazıt Yeşilay Temsilciliği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olmak üzere birçok kamu kurumu ve kuruluşunun desteğiyle gerçekleştirildi. Diyadin ilçe merkezinde Merkez Camii etkinlik alanında, madde bağımlılığı, sigara ve alkol bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı ve kumar bağımlılığı konularında bilgilendirici afiş ve broşürler dağıtılarak vatandaşların bilinçlendirilmesi hedeflendi. Ayrıca ilçe merkezinde farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Programa, Diyadin Kaymakamı Furkan Korkusuz, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcısı Eren Öztaş, Doğubayazıt Cumhuriyet Savcısı Erol Sarcan, Diyadin Cumhuriyet Savcısı Muhammed Okan Çiftçi, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Üsteğmen Ertuğrul Gözütok, İlçe Emniyet Amiri Oğuz Kaan Çambel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Remzi Işık, İlçe Müftüsü Fatih Sarı, Gençlik ve Spor Müdürü Kemalettin Koran, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Abdulselam Karakaya, Devlet Hastanesi Başhekimi Yasin Çolak, Doğubayazıt İlçe Sağlık Müdürlüğü Sosyal Hizmet Uzmanı Zeynep Dalmiş, S.Y.D.V. Müdürü Abdulhekim Adıgüzel, Nüfus Müdürü Mehmet Emin Vural, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tunay Çelik, Vergi Dairesi Müdürü Ayhan Cineviz, Özel İdare Müdürü Sebih Demir, İlçe Sosyal Hizmetler Müdürü Sahibe Baraç, Halk Eğitim Müdürü Hanifi Doğan, Diyadin Kızılay Şube Başkanı Suat Özden, Diyadin Yeşilay Temsilcisi Sibel Polat, K.H.G.B. Müdürü Faruk Ağrı ve ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Etkinlik kapsamında konuşma yapan Doğubayazıt Denetimli Serbestlik Müdürü Muhlis Kaplan, Doğubayazıt İlçe Sağlık Müdürlüğü Sosyal Hizmet Uzmanı Zeynep Dalmiş ve Diyadin Yeşilay Temsilcisi Sibel Polat, bağımlılıkla mücadelenin önemine dikkat çekti.

Stand alanında Diyadin Kızılay Başkanlığı tarafından katılımcılara 700 kişilik nohutlu kavurmalı pilav ve limonata ikram edildi. Ayrıca Gençlik ve Spor Müdürlüğü desteğiyle müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Etkinlikle birlikte, ilçedeki vatandaşların bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalıklarının artırılması hedeflendi. - AĞRI