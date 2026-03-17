ABD Bağdat Büyükelçiliği'ne füze ve İHA'lı saldırı

Güncelleme:
Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan ABD Büyükelçiliği'ne çok sayıda füze ve insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Saldırıda C-RAM hava savunma sistemi devreye girerek çoğu tehdidi önledi, ancak bir İHA büyükelçilik alanına isabet etti.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan ABD Büyükelçiliği'ne çok sayıda füze ve insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği bildirildi.

İran, ABD'nin Orta Doğu'daki askeri üslerini ve diplomatik misyonlarını hedef almayı sürdürüyor. Irak basınında yer alan haberlere göre, ABD Bağdat Büyükelçiliği'ne çok sayıda füze ve İHA ile saldırı düzenlendi. C-RAM hava savunma sisteminin devreye girerek tehditlerin çoğunu önlediği belirtilirken, ez 1 İHA'nın büyükelçilik yerleşkesinin içine isabet ettiği aktarıldı. Son saldırının, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın başlangıcından bu yana ABD Bağdat Büyükelçiliği'ne yapılan en yoğun saldırı olduğu belirtildi. - BAĞDAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney de ölmüş olabilir

Hamaney'le ilgili Rusya iddiasından sonra bir açıklama da Trump'tan
Kaymakamlık saldırganı katliama gelmiş! Görüntülerdeki detaya dikkat

Kaymakamlık saldırganı katliama gelmiş! Görüntülerdeki detaya dikkat
Sinem Dedetaş cenazeye yürüteçle katıldı

Sinem başkanın durumu iyi değil
İran'dan İslam ülkelerine altı maddelik çağrı

İran'dan Türkiye'yi de yakından ilgilendiren açıklama
Trump: İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney de ölmüş olabilir

Hamaney'le ilgili Rusya iddiasından sonra bir açıklama da Trump'tan
İran'dan ABD'ye Hark Adası uyarısı: 'Saldırının kaynağı olan ülkenin tesislerini küle çeviririz'

İran'dan Hark Adası resti: Küle çeviririz
Hizbullah, İsrail'i roketlerle vurdu

İsrail yanıyor! Kara saldırısının bedeli ağır oldu