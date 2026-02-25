Haberler

Bağdat Havalimanı teknik arıza nedeniyle kapatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak Ulaştırma Bakanlığı, Bağdat Havalimanı'nın teknik bir arıza nedeniyle geçici olarak kapatıldığını ve onarım çalışmalarının ardından yakın zamanda tekrar açılmasının beklendiğini açıkladı. Havalimanında herhangi bir güvenlik sorunu bulunmamaktadır.

Irak'ın başkentindeki Bağdat Havalimanının teknik arıza nedeniyle geçici olarak kapatıldı.

Irak Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bağdat Havalimanının teknik bir arıza nedeniyle geçici olarak kapatıldığı bildirildi. Havalimanının onarım çalışmalarının ardından önümüzdeki saatlerde yeniden açılmasının beklendiği aktarıldı. Herhangi bir iç veya uluslararası güvenlik sorununun olmadığı belirtildi. - BAĞDAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bunu hiç beklemiyordu! Destek alkışı isteyen Trump'ı bozguna uğrattı

Bunu hiç beklemiyordu! Destek alkışı isteyen Trump'ı bozguna uğrattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni sezonun ilk bombası! Altay Bayındır Süper Lig devinde

Yeni sezonun ilk bombası! Altay, Süper Lig devinde
Hareketlerini gören herkesin yorumu aynı: Babasının kopyası

Salondakiler Trump'tan çok onu izledi! Yorumlar ise hep aynı
İşte futbol bu! Dünya devini eleyip çılgınlar gibi eğlendiler

İşte futbol bu! Dünya devini eleyip çılgınlar gibi eğlendiler
Inter, Bodo/Glimt için video hazırladığına resmen bin pişman oldu

Bu paylaşımı yaptıklarına bin pişman oldular
Yeni sezonun ilk bombası! Altay Bayındır Süper Lig devinde

Yeni sezonun ilk bombası! Altay, Süper Lig devinde
Osimhen'den taraftarı uyutmayan Juventus sözleri: Neden Olmasın?

Basın toplantısında söyledikleri Galatasaray taraftarını çıldırttı
Ronaldo ve sevgilisinden milyonlarca beğeni alan paylaşım

Milyonların tanıdığı isimden olay paylaşım!