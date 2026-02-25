Bağdat Havalimanı teknik arıza nedeniyle kapatıldı
Irak Ulaştırma Bakanlığı, Bağdat Havalimanı'nın teknik bir arıza nedeniyle geçici olarak kapatıldığını ve onarım çalışmalarının ardından yakın zamanda tekrar açılmasının beklendiğini açıkladı. Havalimanında herhangi bir güvenlik sorunu bulunmamaktadır.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı