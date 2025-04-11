Bafra Devlet Hastanesi'nden Hayat Kurtaran 'Yasaklı Kol' Bileklik Uygulaması

Bafra Devlet Hastanesi'nden "Yasaklı Kol" uygulaması: Hayat kurtaran bileklik

SAMSUN - Samsun Bafra Devlet Hastanesi'nde, meme kanseri ve diyaliz hastalarının sağlık süreçlerinde oluşabilecek ciddi risklerin önüne geçmek amacıyla "Yasaklı Kol" bileklik uygulaması başlatıldı. Uygulama kapsamında, işlem yapılması sakıncalı olan kola takılan siyah renkli bileklikler üzerinde "Yasaklı Kol" ifadesi yer alıyor. Bu sayede acil durumlarda ya da hasta bilincini kaybettiğinde, sağlık personeli için önemli bir uyarı sağlanmış oluyor.

Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Alaiddin Domaç, "Hastanemizde 2019 yılında mamografi hizmeti verilmeye başlandı. Meme kanseri tanısı almış hastalarımızın takibinde önemli bir aşamaya geldik. Ancak bu hastaların birçoğunun ameliyat sonrası işlem yapılmaması gereken kolları bulunuyor. Pembe bileklik, sağlık sektöründe bu durumu belirtmek için kullanılsa da, birçok hasta rengi nedeniyle bu bilekliği takmak istemiyor. Biz de hem estetik hem de fark edilirliği açısından siyah renkli ve üzerinde 'Yasaklı Kol' yazılı bileklik uygulamasına geçtik" dedi.

Uygulama yalnızca onkoloji hastalarıyla sınırlı kalmadı. Aynı zamanda diyaliz tedavisi gören ve kollarında fistül bulunan hastalar için de bileklik kullanımı başlatıldı. Dr. Emre Akgün, fistülün diyaliz hastaları için hayati önem taşıdığını vurgulayarak, "Fistülün bulunduğu kola iğne yapılmaması, tansiyon ölçülmemesi, baskı uygulanmaması gerekiyor. Bu bileklik, acil durumlarda yanlış müdahalelerin önüne geçilmesi açısından oldukça önemli" ifadelerini kullandı.

Uygulamanın hasta konforunu da artırdığını belirten Radyoloji Teknisyeni Kudret Demirel, "Daha önce kullanılan pembe ve kırmızı bileklikler hastalar tarafından estetik kaygılar nedeniyle takılmak istenmiyordu. Siyah renkte sade bir bileklik tasarlandı. Bu sayede hastalarımız bilekliklerini günlük hayatta da rahatlıkla kullanabiliyor" diye konuştu.

Bileklik uygulamasının memnuniyetle karşılandığını ifade eden hasta ve hasta yakınları da uygulamanın önemine dikkat çekti.

Bafra Devlet Hastanesi, bu uygulamayla hasta güvenliğini önceleyen yenilikçi bir adım atarken, sağlık alanında örnek bir farkındalık çalışmasına imza atmış oldu.