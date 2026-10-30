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BAE, Gem No.2 tankerinden kaynaklanan petrol sızıntısının durdurulduğunu açıkladı

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BAE, Gem No.2 tankerinden kaynaklanan petrol sızıntısının durdurulduğunu ve yeni sızıntı olmadığını açıkladı. Sızıntı Umm Al Quwain açıklarında yoğunlaşırken kıyılarda temizlik sürüyor; kaynaklar tankerin 9 Ekim'de bilinmeyen mühimmatla vurulduğunu öne sürdü.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yetkililer, geçtiğimiz hafta bilinmeyen bir mühimmatla vurulduğu öne sürülen petrol tankerinden kaynaklanan petrol sızıntısının durdurulduğunu ve ülkenin kıyı kesimlerinde temizlik çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

BAE yetkilileri, geçtiğimiz hafta Panama bayraklı "Gem No.2" adlı tankerden kaynaklanan petrol sızıntısının durdurulduğunu ve yeni bir sızıntı tespit edilmediğini açıkladı. Yetkililer, ülkenin kıyı kesimlerinde temizlik çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

BAE basınında resmi kaynaklara dayandırılan habere göre, petrol sızıntısı ülkenin kuzeyindeki Umm Al Quwain Emirliği açıklarında yoğunlaşırken, komşu Ras Al Khaimah, Acman ve Şarika bölgelerinin kıyı kesimlerine de kısmen yayıldı. BAE İklim Değişikliği ve Çevre Bakanlığı, deniz kirliliğinin yoğunluğunun önemli ölçüde azaldığını kaydetti.

Sızıntının nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, uluslararası denizcilik kaynaklarından yapılan açıklamalarda tankerin 9 Ekim'de bilinmeyen bir mühimmatla hedef alındığı, gemide yangın çıktığı ancak alevlerin kontrol atlına alındığı öne sürüldü. Kaynaklar, saldırının sızıntıya neden olmuş olabileceğini dile getirdi.

BAE, geçtiğimiz hafta tespit edilen sızıntının ardından önlem amacıyla bazı plajlar ve kıyı bölgelerini geçici olarak kapatmıştı. Çevre Bakanlığı, söz konusu kararın kapatılan tüm bölgelerde petrol kirliliği tespit edildiği anlamına gelmediğini belirtti.

BAE'nin içme suyu ihtiyacını büyük ölçüde deniz suyu arıtılarak elde edilen suyla karşıladığı biliniyor. Ayrıca sanayi tesisleri dahil olmak üzere ülke ekonomisinin büyük bir bölümü kıyı şeridinde yoğunlaşıyor. Bu durum, deniz kirliliğini ülke açısından özellikle hassas bir mesele haline getiriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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