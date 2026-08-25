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Baba Mesleğini 43 Yıldır Yaşatıyor

Baba Mesleğini 43 Yıldır Yaşatıyor
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Kırklareli'nde 60 yaşındaki Yalçın Yelek, babasından miras kalan ayakkabı tamirciliği mesleğini 43 yıldır sürdürüyor. Hem tamir hem de el emeğiyle ayakkabı üreten Yelek, mesleğin unutulmaya yüz tuttuğunu belirterek gençlere bu işi öğrenmeleri çağrısında bulunuyor.

Kırklareli'nde ayakkabı tamirciliği yapan 60 yaşındaki adam, babasından miras kalan mesleği 43 yıldır yaşatıyor.

Kırklareli'nde ayakkabı tamirciliği yapan 60 yaşındaki Yalçın Yelek, babasından miras kalan mesleği 43 yıldır sürdürüyor. Lise yıllarının ardından 1983 yılında mesleğe adım atan Yelek, ayakkabı tamirinin yanı sıra kendi el emeğiyle ayakkabı da üretiyor. Ayakkabı tamirciliğine babasının rahatsızlanmasının ardından başladığını belirten Yelek, aradan geçen 43 yıla rağmen mesleğini ilk günkü özveriyle sürdürdüğünü söyledi.

"O yıllardan bugüne hala devam ettiriyoruz"

Mesleğe 1983 yılında başladığını ifade eden Yelek, "Ayakkabı tamirciliğine 1983 senesinde, lise yıllarımdan sonra başladım. O günden bugüne kadar da devam ediyorum. Bizde bu iş baba mesleği ve devam ettiriyoruz. Bu işe başlamamın hikayesi çok uzun. Hayatta her şey denk gitmiyor. Babam rahatsızlandıktan sonra bu dükkanı devam ettirmek zorunda kaldık. O yıllardan bugüne hala devam ettiriyoruz" dedi.

Ayakkabının her aşamasını kendi elleriyle yapıyor

Yalçın Yelek, dükkanında yalnızca ayakkabı tamiri yapmadığını, vitrininde sergilediği ayakkabıları da baştan sona kendi emeğiyle ürettiğini belirtti. Mesleğin giderek unutulduğuna dikkat çeken Yelek, "Çırak bulamıyoruz. Daha doğrusu çocuklarımıza bile öğretmedik bu mesleği. Burası sadece tamirci değil. Vitrinde gördüğünüz ayakkabıların yapımı tek elden. Çizimi, modeli, kalfalığı, ustalığı, sayacılığı. Hepsi benim elimden çıkma. Bu iş ustalık işi. Benim gibi ustaları artık görmek çok zor" diye konuştu.

"Gençlerimiz bu işi öğrensinler"

Gençlere mesleği öğrenmeleri çağrısında bulunan Yelek, el emeğiyle üretilen ayakkabıların giderek azaldığını belirterek, "Gençlerimiz bu işi öğrensinler. Bu iş farklı bir meslek dalı. Şu anda ayakkabı sektöründe ayakkabılar emülsiyon. Delik kösele ayakkabı giyenlerin sayısı çok az" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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