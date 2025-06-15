Babalar Günü'nde Karpuz Tezgahındaki Babaya Duygusal Sürpriz

Babalar Günü'nde Karpuz Tezgahındaki Babaya Duygusal Sürpriz
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde, iki kız kardeş, Babalar Günü'nde karpuz tezgahında çalışan babalarına hediye vererek duygusal bir an yaşattı. Babalarının yüzünde beliren mutluluk ve çocuklarıyla sarılma anı çevredeki vatandaşları da mutlu etti.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde karpuz tezgahının başında ekmeğini kazanmaya çalışan babaya, çocukları Babalar Günü sürprizi yaparak hediye verdi. Amatör kameraya yansıyan o anlarda, aldığı hediyeyle yüzü gülen babanın kızlarına sarılma anı ise duygulandırdı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki kız kardeş, Babalar Günü'nde de karpuz tezgahının başında ekmeğini kazanmaya çalışan babalarına sürpriz yaptı. Aldıkları hediyeyi babalarına getiren kızlar, babalarını hem şaşırttı hem de sevindirdi. Çocuklarının getirdiği hediye ile yüzü gülen babanın teşekkür ederek kızlarına sarılma anı ise duygulandırdı.

Çevredeki vatandaşları da tebessüm ettiren o anlar kameraya yansıdı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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