Babaeski'de şehit üsteğmen mezarı başında anıldı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici, şehadetinin seneidevriyesinde mezarı başında dualarla anıldı.

Siirt'in Pervari ilçesinde 2012 yılında operasyona giden askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 17 askerden biri olan Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici için, memleketi Babaeski ilçesine bağlı Kuleli köyünde anma töreni düzenlendi. Törene Babaeski İlçe Jandarma Komutanlığı personeli katıldı.

Şehidin mezarı başında Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak dualar edildi. İlçe Jandarma personeli, şehidin ailesine başsağlığı ve sabır dileklerinde bulundu. - KIRKLARELİ