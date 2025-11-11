Haberler

Babaeski'de şehit üsteğmen mezarı başında anıldı

Babaeski'de şehit üsteğmen mezarı başında anıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici, şehadetinin seneidevriyesinde mezarı başında dualarla anıldı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici, şehadetinin seneidevriyesinde mezarı başında dualarla anıldı.

Siirt'in Pervari ilçesinde 2012 yılında operasyona giden askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 17 askerden biri olan Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici için, memleketi Babaeski ilçesine bağlı Kuleli köyünde anma töreni düzenlendi. Törene Babaeski İlçe Jandarma Komutanlığı personeli katıldı.

Şehidin mezarı başında Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak dualar edildi. İlçe Jandarma personeli, şehidin ailesine başsağlığı ve sabır dileklerinde bulundu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kastamonu'da annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman Helvacı ölü bulundu

Annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman'dan acı haber
Bahis skandalında bomba iddia: Tutuklanan hakemin işlem hacmi 50 milyon TL çıktı

Tutuklanan hakemin işlem hacmi inanılır gibi değil
'İntiharın eşiğindeyim' demişti! Metin Keçeci bu kez çöpten karton toplarken görüntülendi

Ünlü oyuncu çöpten karton toplayıp belediye otobüsüne bindi
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Belediye işçisinin acı sonu! Görüntüyü izleyenler 'Ölümün de hayırlısı' demeden edemedi

Görüntüyü izleyenler "Ölümün de hayırlısı" demeden edemedi
Saat 9'u 5 geçe herkes saygı duruşunda bulunurken, o telefon elinde volta attı

Üniversiteyi harekete geçiren skandal görüntü! Telefonla volta attı
Jackie Chan öldü iddiası ortalığı karıştırdı! Gerçek ortaya çıktı

Ölüm haberi ortalığı karıştırdı! Meğerse gerçek bambaşkaymış
Ege'nin incisini sel aldı! Sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

Ege'nin İncisi sular altında! Sel gündelik yaşamı felç etti
Sanat eserini 'kirli ayna' zannetti, 40 yıllık tozu tuvalet kağıdıyla sildi

"Kirli" zannetti, 40 yıllık sanat eserini tuvalet kağıdıyla yok etti
Ceylan'ın son hali şaşırttı: Eski halinden eser kalmadı

Ünlü şarkıcının son hali şaşırttı: Bu halinden eser kalmadı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem

Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
Metehan Baltacı'dan bahis skandalı hakkında açıklama

Bahis oynadığı öne sürülen Galatasaray'ın yıldızı suskunluğunu bozdu
Bahis skandalında çarpıcı tablo! Bu takımın 31 futbolcusundan 18'i bahis oynamış

Çarpıcı tablo! Bu takımın neredeyse tamamı bahis oynamış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.