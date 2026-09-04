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Babaeski'de Risk Altındaki Çocuklar İçin İş Birliği

Babaeski'de Risk Altındaki Çocuklar İçin İş Birliği
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Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Polis Amirliği iş birliğinde gerçekleştirilen Çocuklar Güvende Programı dahilinde sokakta risk altında bulunan, çalıştırılan ve dilendirilen çocuklara yönelik koruyucu ve önleyici çalışmalar sürüyor.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Polis Amirliği iş birliğinde gerçekleştirilen Çocuklar Güvende Programı dahilinde sokakta risk altında bulunan, çalıştırılan ve dilendirilen çocuklara yönelik koruyucu ve önleyici çalışmalar sürüyor.

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde Babaeski Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı olan Babaeski İlçe Polis Merkezi Amirliği iş birliğinde gerçekleştirilen saha çalışmalarında, çocukların güvenliği ve sağlık gelişiminin desteklenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürdü.

Çocukların korunmasına yönelik kurumlar arası iş birliğinin sürdürüleceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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