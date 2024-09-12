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Baba ve Oğul Aynı Hastanede Görev Yapmanın Mutluluğunu Yaşıyor

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Acil Tıp Uzmanı babası Dr. Yemliha Aksoy gibi Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesini bitiren pratisyen Dr. Mehmet Zahit Aksoy, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde de babasıyla birlikte doktorluk yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Acil Tıp Uzmanı babası Dr. Yemliha Aksoy gibi Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesini bitiren pratisyen Dr. Mehmet Zahit Aksoy, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde de babasıyla birlikte doktorluk yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Başhekim Yardımcısı olan Acil Tıp Uzmanı Dr. Yemliha Aksoy, kendisini örnek alan oğlu Mehmet Zahid Aksoy'un, tıp eğitiminin ardından pratisyen doktor olarak görevlendirilmesinin ve oğlunun kendisiyle aynı hastanede mesleğini yapmasının sevincini yaşıyor.

Babası Dr. Yemliha Aksoy gibi Konya Selçuklu Üniversitesi Tıp Fakültesini bitiren pratisyen Dr. Mehmet Zahit Aksoy da, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde de babasıyla birlikte görev yapmanın mutluğunu ve gururunu yaşıyor.

Babasını örnek alarak Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesini bitiren 25 yaşındaki Dr. Mehmet Zahit Aksoy, mezun olduktan sonra ilk görevine babasının çalıştığı Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başladı.

Aynı hastanede birlikte görev yapmanın mutluluğunu yaşayan baba ile oğlu, zaman zaman hastaları beraber muayene ederek zaman zaman tedavi sürecinde de bilgi alışverişinde bulunuyorlar.

2000 yılından beri doktorluk yapan, 5 yıl Kilis, 2 yıl Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü ve 3 yılda Gaziantep Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı görevini çok başarılı bir şekilde yürüten 58 yaşındaki Acil Tıp Uzmanı Dr. Yemliha Aksoy, 25 yaşındaki doktor oğlu ile aynı hastanede görev yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Babası ile aynı hastanede görev yapmaktan son derece mutlu olduğunu ifade eden genç Doktor Mehmet Zahit Aksoy ise babasının mesleğini yapmayı çocukluktan itibaren hayal ettiğini ve bu hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu belirtiyor.

"Oğlum ile çalışmaktan gurur duyuyorum"

2000 yılında Kahramanmaraş Devlet Hastanesinde acil servis sorumlusu olarak başlayan görevinin 24 yıldır devam ettiğini belirten Dr. Yemliha Aksoy, "Mesleğime aşığım. Konya Selçuklu Üniversitesi Tıp Fakültesini tercih ederken de yine bu bölümü severek ve isteyerek tercih ettim. Okurken yine aynı aynı haz, zevk ve iştiyakı yaşadım. İnsanın mesleğini severek yapması hem başarı sürecini artırıyor ve hızlandırıyor hem de ayrı bir zevk veriyor. Ben bu haz ve zevki sadece kendimde kalsın istemedim ve evlatlarımın da bu şekilde bir meslek tercihinde bulunsunlar, bu haz ve zevki çocuklarımda yaşasın istedim. En büyük oğlum diş hekimliğini tercih etti. Mehmet Zahit ise 'ben de senin gibi hekim olmak istiyorum' dedi. En büyük oğlum diş hekimi olarak görev yapıyor. Mehmet Zahit ile aynı hastanede hekim olarak görev yapıyoruz. Bu duygu yaşanmadan bilinmez, yaşamak gerekir" dedi.

Güne evde birlikte başladıklarını ve hastanede de aynı mesaiyi paylaştıklarını belirten Aksoy, kişinin çalıştığı yerde oğluyla aynı mesleği yapmasının güzel bir duygu olduğunu vurguladı.

"Babamın tecrübelerinden ve meslek aşkından faydalanıyorum"

Babası ile aynı hastanede görev yapmaktan son derece mutlu olduğunu ifade eden Doktor Mehmet Zahid Aksoy ise babasının deneyimlerinden faydalandığını ifade ederek, "2 yıldır Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde pratisyen hekimlik yapıyorum. Babam ile aynı hastanede çalışıyorum. Biraz babamızın peşinden koşuyor gibi olduk. Belki ihtisasta da yine babamın bölümünden devam ederim. Babam ile aynı hastanede çalışmak ve aynı görevi yapmak benim için çok büyük bir avantaj oluyor. Bu meslek çoğu zaman usta-çırak ilişkisine dayalıdır. Bu ustalardan birinin babam olması benim için diğer hekimlere nazaran ekstra bir avantaj oldu. Çünkü bunun faydasını çok gördüm" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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