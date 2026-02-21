Haberler

Taksici baba-oğulun aynı olan doğum günleri bu yıl Ramazan ayına rastladı
Güncelleme:
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde taksici baba Halil İbrahim Gülsoy ve oğlu Fatih Gülsoy, aynı gün kutladıkları doğum günlerini bu yıl Ramazan ayının ilk gününde yaşamanın mutluluğunu paylaştı. Aile, bu özel günün manevi atmosferinin kendilerine huzur verdiğini belirtti.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşayan taksici Halil İbrahim Gülsoy ve oğlu Fatih Gülsoy, aynı gün kutladıkları doğum günlerini bu yıl Ramazan ayının ilk gününde karşılamanın mutluluğunu yaşadı.

Tavşanlı'da geçimlerini taksicilik yaparak sağlayan baba Halil İbrahim Gülsoy (69) ve oğlu Fatih Gülsoy (44), ilginç bir tesadüfe imza attı. 19 Şubat 1957 doğumlu olan baba Gülsoy ile 19 Şubat 1982 doğumlu oğlu Fatih Gülsoy, yeni yaşlarına bu yıl Ramazan ayının manevi atmosferinde girdi. Aynı gün doğan ve aynı mesleği paylaşan baba-oğulun bu özel günü, çevredeki vatandaşlar tarafından da ilgiyle karşılandı. Doğum günlerinin Ramazan ayının ilk gününe denk gelmesinin kendileri için ayrı bir huzur kaynağı olduğunu belirten Gülsoy ailesi, yeni yaşlarının sağlık ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

"Oğlumla birlikte taksicilik yapıyoruz"

Baba Halil İbrahim Gülsoy, "Allah ikimize de sağlıklı ömürler versin. Evimizde mütevazı bir şekilde doğum günümüzü geçiriyoruz. İki taksimiz var ve oğlumla birlikte taksicilik yapıyoruz" dedi.

"Kargadan başka kuş, Linyitspor'dan başka takım tanımam"

Yarım asrı aşan TKİ Tavşanlı Linyitspor sevdası hakkında da konuşan Gülsoy, "Ben dünyada ne Milan ne de Bayern Münih'i tutarım. 54 yıldan bu yana koyu bir TKİ Tavşanlı Linyitspor taraftarıyım. Kargadan başka kuş, Linyitspor'dan başka takım tanımam" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

