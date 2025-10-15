Baba ve Oğul Arasında Hayat Kurtaran Karaciğer Nakli

Araştırma Görevlisi Dr. Melih Özden, bir süredir tedavi gören ve karaciğer nakli bekleyen Erzurum Tarih Derneği Başkanı babası Prof. Dr. Ömer Özden'e karaciğerini vererek yapılan başarılı karaciğer nakli ile babasının yeniden hayata tutunmasını sağladı. Başarılı karaciğer nakli operasyonu geçiren Prof. Dr. Ömer Özden, "O benim ciğerimdi, şimdi evladımın ciğerini taşıyorum. Allah razı olsun" dedi.

Oğlunun karaciğer dokusu tuttu

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Melih Özden'in yapılan tetkiklerde Prof. Dr. Ömer Özden'in oğlu Melih Özden'in dokularının uygun olduğu belirlenerek 'nakil' operasyonu için baba ile oğlu Memorial Bahçelievler Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Prof. Dr. Polat'tan başarılı karaciğer nakli operasyonu

Türkiye'de organ naklini gündemde tutarak bir çok başarılı operasyonlara imza atan Memorial Bahçelievler ve Şişli Hastaneleri Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat, Prof. Dr.Ömer Özden'e başarılı bir karaciğer nakli yaptı. Araştırma Görevlisi Dr. Oğlu Melih Özden'in dokularının değerlendirilmesinin ardından ameliyata karar verdiklerini açıklayan Prof.Dr. Polat, "Çok şükür, başarılı bir ameliyatla hocamıza başarılı karaciğer naklini gerçekleştirdik. Sağlığı çok çok iyi ilerki dönemlerde kontolümüzde olacak. Hocamızı şu anda taburcu ettik. Tedavi süreçlerinin ardından normal hayatına devam edecek. Ben de kendisine ailesi ile birlikte sağlıklı bir yaşam diliyorum." diye konuştu.

'Lütfen, nakil bekleyen hastalara umut olun'

Prof. Dr. Kamil Yalçın, vatandaşların organ nakli konusunda daha hassasiyet göstermesi gerektiğini iade ederek, "Lütfen daha duyarlı olun, hala nakil bekleyen birçok genç var. Nakil bekleyen hastalarımıza umut olun. 13 yılda 2 bin karaciğer naklini gerçekleştirdik. Bu, hem bizim için hem de dünya genelinde çok önemli bir rakam. Yılda ortalama 200 karaciğer nakli yaparak Avrupa'da en fazla nakil gerçekleştiren merkez konumundayız. Nakil ihtiyacı giderek artıyor. Ancak yeterli kadavradan organ bağışı olmadığı için Türkiye'de daha çok canlı vericili karaciğer nakilleri yapıyoruz. Umarım kadavradan organ bağışı da artar. Çünkü ülkemizde en büyük sorunlardan biri, yeterli organ bağışının olmaması. Zor ve karmaşık ameliyatlar olsa da, canlı ameliyatlarda çok başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Dünya çapında önemli bir yerdeyiz. Robotik donanımla ameliyatlar yapıyor, her türlü karmaşık vakaya müdahale edebiliyoruz" diye konuştu.

'O benim ciğerimdi, şimdi evladımın ciğerini taşıyorum'

Oğlu Melih ile gurur duyduğunu, öncelikle başarılı ameliyat gerçekleştiren Prof.Dr. Kamil Yalçın Polat ve ekibine sonsuz teşekkür eden Prof.Dr.Ömer Özden, oğlunun karaciğerinden alınan parçanın başarılı geçen bir operasyonla kendisine nakledilmesiyle sağlığına kavuştuğunu söyledi. Karaciğerini bağışlayan oğluna teşekkür eden Baba Ömer Özden, "O zaten benim ciğerimdi. Şimdi ciğerimi de evladımdan aldım. Ondan Allah razı olsun. Allah ayaklarını taşa değdirmesin Ameliyatım süresince doktorlarımıza, hemşirelerimize ve tabii ki hayat arkadaşım kıymetli eşime, biricik kızıma, telefon açarak geçmiş olsun dileklerini ileten eş, dost kardeşlerimize sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Yaşatmaktan daha mutluluk veren bir şey olamaz"

Babasına karaciğerini vererek hayat veren Araştırma Görevlisi oğlu Dr. Melih Özden ise, "Orhan naklinde her bir vatandaşımızın, her bir evladın duyarlı olması gerekiyor. Benim dokularımın tutması ile kıymetli hocamıza 'Ben hazırım babama karaciğerimi değil canımı seve seve veririm' diyerek tedavi sürecimiz başladı. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum, yaşamaktan daha mutluluk veren bir şey olamaz. Babamızın sağlığının yerinde olması bizlere yaşam sevinci verdi. Özden Ailesi olarak, Kıymetli Prof.Dr. Kamil Yalçın Hocamıza ve değerli ekibine teşekkür ediyoruz." - ERZURUM