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Baba ve Oğlu Alacak Verecek Meselesi Yüzünden Öldürüldü

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Burdur'un Gölhisar ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan olayda baba ve oğlu pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Zanlı gözaltına alındı.

(BURDUR) - Burdur'un Gölhisar ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen olayda baba ve oğlu iş yerlerinin önünde pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan zanlı M.K. Tefenni ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Burdur'un Gölhisar ilçesi Konak Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda M.K. isimli şahıs Antalya'nın Korkuteli ilçesinden 07 BST 882 plakalı otomobiliyle alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan Ramazan Tin ve oğlu Muharrem Tin'in Gölhisar'daki iş yerinin önüne geldi. M.K. pompalı tüfeğiyle iş yeri önünde bekleyen Ramazan Tin ve oğlu Muharrem Tin'i vurarak olay yerinden kaçtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan baba ve oğul ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde baba Ramazan Tin'in hayatını kaybettiği belirlenirken oğlu Muharrem Tin ise  yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile önce Gölhisar Devlet Hastanesi'ne daha sonra Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden baba Ramazan Tin'in cenazesi savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Gölhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Muharrem Tin, Burdur Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Olay yerinden otomobiliyle kaçan M.K., polis ekipleri tarafında  Tefenni ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

Kaynak: ANKA / Yerel

Gölhisar 3-sayfa Burdur Güncel Yerel Baba

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