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Baba, 7 Yaşındaki Kızına Hayat Verdi

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Bursa'da yaşayan 34 yaşındaki Behruz Ahmet, doğuştan böbrek hastası kızı Aye'ye böbreğini bağışlayarak hayatını kurtardı. Ameliyat, retroperitonoskopik yöntemle gerçekleştirildi ve Aye kısa sürede taburcu oldu.

Baba, 7 yaşındaki kızına hayat verdi

Babasının böbreği ile hayata tutundu

BURSA - Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan canlı vericili böbrek ameliyatı ile doğuştan böbrek hastası Suriye uyruklu 7 yaşındaki Aye, babasının verdiği böbrek sayesinde hayata tutundu. Hastane bünyesinde ilk kez uygulanan retroperitonoskopik (Kapalı olarak sırttan) yöntemle babasının böbreği nakledilen minik Aye, kısa sürede iyileşerek taburcu oldu.

Doğuştan böbrek rahatsızlığı bulunan Aye Ahmet, 2 yıldır diyalize bağlı yaşamını sürdürüyordu. Kızının yaşaması için nakilden başka çare olmadığını gören 34 yaşındaki Behruz Ahmet, böbreğini kızına bağışlamak için Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Organ Nakli Sorumlu Cerrahı Prof. Dr. Murat Demirbaş başkanlığındaki ekip tarafından yapılan başarılı ameliyat sonucunda babadan alınan böbrek, kızına nakledildi.

Operasyonu gerçekleştiren Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Sorumlu Cerrahı Prof. Dr. Murat Demirbaş yaptığı açıklamada, "Aye, 7,5 buçuk yaşında. Doğuştan böbrek hastası, son iki yıldır diyalize giriyor. Gerçekten sıkıntılı bir hayat yaşadı. Şu kadarcık hayatının içinde bu kadar hastalıkları sığdırdı. Sonunda bize başvurdu. Geçen hafta babasından aldığımız böbrekle hayata tekrar tutundu. Şu anda kana kana su içebiliyor. Bugün de taburcu olacak. Babasından aldığımız böbreği de ilk defa retroperitonoskopik dediğimiz sırttan çıkartarak kapalı yöntemle yaptık. O açıdan özellikli bir ameliyattı" şeklinde konuştu.

Retroperitonoskopik yöntem hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Demirbaş, "Retroperitonoskopik yöntem, hastanın sırtından kapalı olarak gerilerek böbreği çıkartılmasıdır. Laparoskopi, karın içinden yaptığımız yöntem. Retroperitonoskopi işlemi laparoskopiye göre daha üstün, hastanın iyileşme süresi çok daha kısa ve hasta genelde çok kısa sürede taburcu olabiliyor" dedi.

Baba, 7 Yaşındaki Kızına Hayat Verdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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