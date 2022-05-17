Aziziye Belediyesi GES yatırımını ikiye katlıyor - Haberler

ERZURUM (İHA) - Aziziye Belediyesi, yenilenebilir enerji üretimi alanında yaptığı Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımını iki katına çıkarıyor.

Geçtiğimiz yılın başında devreye alınan santrallerde bugüne kadar 2 milyon 500 bin kilovatsaat elektrik üretimi gerçekleştiren Aziziye Belediyesi, kurulu gücü 1 megavat olan GES yatırımının kapasitesini 2 megavata yükseltiyor. Yatırım genişletme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Aziziye Belediyesi'ne ait Güneş Enerji Santrallerinin üretim kapasitesi yıllık 4 milyon kilovatsaate çıkmış olacak. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın prestij projeleri arasında yer alan Güneş Enerji Santrali yatırımı, çevre dostu ve temiz enerji uygulamaları içerisinde özel bir yer edinirken, bölge için de katma değer oranı en yüksek yatırım modellerinden birisi haline geldi.

Erzurum'un Güneşlenme Potansiyeli

Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımının Erzurum açısından çok büyük bir potansiyeli ifade ettiğini anlatan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, "Erzurum, günlük ve yıllık güneşlenme süresi bakımından Türkiye'de çok önemli bir avantajı elinde bulunduruyor. Bunun yanında güneş ışınlarının Erzurum'da yere düşme açısı da, elektrik üretimi için fevkalade bir imkan sağlıyor. Biz de Aziziye Belediyesi olarak böylesine önemli bir potansiyele kayıtsız kalamazdık" dedi.

Sisteme Yeni Paneller Ekleniyor

Bu doğrultuda ilçeye bağlı Ocak Mahallesi'ne 1 megavat kurulu güce sahip Güneş Enerji Santrali yatırımı yaptıklarını hatırlatan Başkan Orhan, geçen yılın başlarında üretime geçen santralde şu ana kadar 2 milyon 500 bin kilovatsaat elektrik ürettiklerini bildirdi. Aziziye Güneş Enerji Santrali ile ilgili olarak şimdi yeni bir adım attıklarını ve yatırımı iki katına çıkarmak için çalışmalara başladıklarını kaydeden Başkan Orhan, "Sistemimize yeni paneller ekliyor ve yatırımımızı iki kat büyütüyoruz. Halihazırda 1 megavat kurulu güce sahip olan GES tesisimizde, genişletme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte üretim kapasitesi de, iki katına çıkmış olacak" diye konuştu.

Çevre Dostu Bir Yatırım

Yeni GES kurulum çalışmalarına bir süre önce başladıkları bilgisini veren Başkan Orhan, önümüzdeki birkaç hafta içerisinde yeni tesisin enerji sistemine dahil edileceğini üretime başlanacağını dile getirdi. Orhan, "Yeni panellerimiz ilk ışığı alır almaz Güneş Enerji Santrallerimizin yıllık elektrik üretim kapasitesi yaklaşık 4 milyon kilovatsaate çıkmış olacak. Bu da yaklaşık olarak 2 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılamak demek olacak. Bunun yanında söz konusu yatırımımız çevre dostu olması sebebiyle yine yılda 2 bin ton karbondioksitin atmosfere salınımını engellemiş olmakla birlikte 80 bin ağacın da kesilmesini önlemiş olacak. Yani ilçemizde hem katma değer üretiyor, hem de ekosistemi koruma altına almış oluyoruz" şeklinde konuştu. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel