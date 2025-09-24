Azerbaycan, TEKNOFEST-2025'te Katılımcı ve Ödül Sayısında Birinci Oldu

İstanbul'da 17-21 Eylül tarihlerinde düzenlenen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST-2025) Azerbaycan, katılımcı ve ödül sayısında birinci oldu.

İstanbul'da 17-21 Eylül tarihlerinde düzenlenen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST-2025'e Azerbaycan damgasını vurdu. Katılımcı ve kazanan takım sayısında Azerbaycan tüm ülkeler arasında birinci oldu.

Dünyanın 96 ülkesinden 565 bin 776 takımın başvurduğu festivalde Azerbaycan, katılımcı ve finalist sayısında birinci oldu.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ve TEKNOFEST Azerbaycan temsilcisi Ahmet Köse, bu yıl TEKNOFEST'e Azerbaycan'ın ilgisinin rekor seviyeye ulaştığını belirtti. Köse, Azerbaycan tarafından 3 bin 250 takım TEKNOFEST 2025'e başvuru yaptığını belirtti. Başvuran takımlar arasından 43 takım finale yükseldi ve finale çıkan 6 takım ödül kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Toplamda, 500 binden fazla takımın başvurduğu ve 2000'den fazla finalistin yarıştığı festivalde Azerbaycan'ın katılımcı sayısı ve elde ettiği başarı sonucu tüm ülkeler arasında birinci sıraya yükselmesinin gurur verici olduğunu ifade eden Köse, "Azerbaycanlı gençlerin bu başarıları bize gurur veriyor. Ülkemizde bilim ve teknolojiye olan ilgi her geçen yıl artıyor. TEKNOFEST iki kardeş ülkenin gençlerini ortak bir amaçta birleştiriyor. Milli Teknoloji Hamlesi'nin yalnızca Türkiye'de değil, kardeş coğrafya ülkelerinde de gelişmesi çok sevindirici ve takdire şayan" dedi.

TEKNOFEST 2025 İstanbul'da bu yıl ilk kez sunulan deneyim alanlarının, sergilerin ve yeni yarışmaların ziyaretçilerin dikkatini çektiğini belirten Köse, "Ziyaretçiler Salvo, Marlin ve Albatros İDA'ları, Abdulhamit Denizaltısı'nı yakından görme imkanı buldu. KÜME Vakfı, Fetih 1453 Dijital Deneyimi, Çelik Kubbe Hava Savunma Sistemi ve TEI BREMZE deneyimi festivalin öne çıkan yenilikleri oldu. Tarımda genetik araştırmalar, laboratuvarlarda embriyo oluşturma ve nakletme süreci de ilgiyle karşılandı. Onu da belirteyim ki, bu yıl festivale Onkolojide 3T, Yapay Zeka Film Yarışması, TEKNOFEST Mesleki Beceriler Yarışması, N'Sosyal Super App Creathon Yarışması, TEKNOFEST 5G Konumlandırma Yarışması, Güvenli Uydu Haberleşmesi Yarışması, Eylem-temelli Türkçe Büyük Dil Modeli Yarışması, İnsansız Kara Aracı Yarışması, TEKNOFEST Mimarlık ve Görsel Tasarım Yarışması, Uluslararası Çocuk Bilim Yarışması, Su Altı Roketi gibi daha birçok yeni yarışma eklendi. TEKNOFEST 2025 programına dahil edilen bu yeni yarışmalar gençlerin farklı alanlarda yeni, orijinal fikirler üretme ve üretim güçlerini sergilemesine büyük imkan sağladı" diye konuştu.