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Azerbaycan'da Silahlı Kuvvetler Günü'nde coşkulu kutlama

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Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin 108. kuruluş yıl dönümünde Bakü'de harp okulu öğrencileri ve subaylar askeri bando eşliğinde yürüyüş düzenledi. Halk ve çocuklar askerlere selam verdi.

Azerbaycan'da Silahlı Kuvvetler Günü'nde harp okulu öğrencileri ve subaylar, askeri bandolar eşliğinde Bakü'nün ana caddelerinde yürüyüş düzenledi.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin kuruluşunun 108. yıl dönümü başkent Bakü'de coşkuyla kutlandı. Bakü'nün birçok noktasında harp okulu öğrencileri ile subaylar, askeri bando ve marşlar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi. Bakü halkı, Haydar Aliyev Sarayı'ndan Azadlık Meydanı'na yürüyen askeri öğrencilerin yürüyüşünü izlerken çocuklar da askerlere selam verdi.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri

Azerbaycan hükümetinin 26 Haziran 1918 yılında aldığı karar ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Gence şehrinde kuruldu. Azerbaycan'ın bağımsızlığını yeniden kazanmasının ardından, 9 Ekim 1991 yılında ordunun kurulması ile ilgili Azerbaycan Parlamentosu'nun kanun çıkartmasıyla modern Azerbaycan ordusu 1993 yılı sonunda kuruldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev tarafından 22 Mayıs 1998 yılında alınan karar gereğince, 26 Haziran günü Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Günü olarak ilan edildi. Azerbaycan Milli Ordusu Güney Kafkasya'da bulunan en güçlü ordulardan birisi sayılıyor. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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