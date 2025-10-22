Azerbaycan'da "Cepheden Fotoğraflarla Çanakkale Savaşı" sergisine büyük ilgi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Çanakkale 110. yılı anısına düzenlenen "Cepheden Fotoğraflarla Çanakkale Savaşı" sergisi ve panel programı katılımcılardan beğeni topladı.

Azerbaycan'da Çanakkale Savaşı'nın kahramanlık dolu tarihi, anlamlı bir sergi ve panelle anılıyor. Çanakkale Savaşı'nın 110. yıldönümü kapsamında düzenlenen "Cepheden Fotoğraflarla Çanakkale Savaşları" adlı sergi ve panel programı, başkent Bakü'de bulunan Azerbaycan İstiklal Müzesi'nde kapılarını açtı. Bakü Yunus Emre Enstitüsü, Azerbaycan İstiklal Müzesi, Azerbaycan Kültür Bakanlığı, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin Azerbaycan'daki Büyükelçiliği ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın destekleriyle gerçekleştirilen etkinlik, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Etkinlik kapsamında Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Mobil müze, savaş dönemine ait fotoğraflar ve materyallerle ziyaretçilerin ilgisini topladı.

"Çanakkale, milletimizin bağımsızlık ve hürriyet uğruna gösterdiği büyük fedakarlığın en güçlü sembollerinden biridir"

Çanakkale şehitlerinin hatırasını yaşattıklarını belirten Türkiye Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, "Biz Çanakkale Savaşı Mobil Müzesi'nin Azerbaycan'a gelişi ve nihayet 'Cepheden Fotoğraflarla Çanakkale Muharebeleri' sergimizin açılışı münasebetiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Çanakkale, milletimizin bağımsızlık ve hürriyet uğruna gösterdiği büyük fedakarlığın, azmin ve vatan sevgisinin en güçlü sembollerinden biridir. Bu topraklarda yüzyıllardır süre gelen tarihimiz, bizlere vatanın bedelinin ancak büyük mücadeleler ve fedakarlıklar ile ödenebileceğini göstermiştir. Çanakkale'de omuz-omuza çarpışan kahramanlarımız, bağımsızlığımızın sarsılmaz temellerini atarken, bizlere de birlik, beraberlik, kahramanlık, dayanışma ve kardeşliği miras bırakmıştır" dedi.

Birol Akgün, "Bugün Çanakkale ve Bakü şehitliklerinde koyun koyuna yatan Azerbaycan ve Türk şehitlerimiz bu vatan mücadelesindeki dayanışmanın eşsiz örneklerini bizlere sunmaktadır. Bu büyük zafer, milletimizin iradesini, vatanına olan bağlılığını ve inancını tüm dünyaya kanıtlamış Kurtuluş Savaşı'na ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna ilham vermiş Türk milletine Mustafa Kemal Atatürk gibi bir lideri armağan etmiştir" diye konuştu.

"Sergimiz ve müzemiz kuşkusuz tarihimizin ortak yönlerini daha yakından tanıma fırsatı da sunacaktır"

Çanakkale'de gösterilen direniş ruhunun bugün de kendilerine yol göstermeye devam ettiğini belirten Akgün, "Türkiye Cumhuriyeti ecdadımızın emaneti olan bu mirasa sahip çıkarak barış, huzur ve kalkınma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz bu sergi ve mobil müze tarihimizin önemli bir dönemine ışık tutarken, aynı zamanda Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kültürel iş birliğinin anlamlı bir örneğini de teşkil etmektedir. Çanakkale Savaşı Mobil Müzesi Projesi milletimizin hafızasında özel bir yere sahip olan bu tarihi süreci önemli eserlerle ve belgelerle yeni nesillere aktarmayı hedeflemektedir" ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Birol Akgün, 2020 yılından bu yana birçok ilde ve Balkan coğrafyasında büyük ilgiyle karşılanan projenin Azerbaycan'a getirildiğine vurgu yapan Akgün, "Sergimiz ve müzemiz kuşkusuz tarihimizin ortak yönlerini ve kardeşliğimizin köklü temellerini daha yakından tanıma fırsatı da sunacaktır. Bu vesileyle projeye emek veren Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Anabaşkanlığı, Azerbaycan İstiklal Müzesi ve Yunus Emre Enstitüsü'ne içten teşekkürlerimi sunuyor. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle tekrar anarak onların hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" şeklinde konuştu.

Azerbaycan İstiklal Müzesi'nde düzenlenen etkinlik kapsamında sergi ve mobil müze, 25 Ekim tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak. - BAKÜ