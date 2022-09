Azerbaycan'da, Bakü'nün Kafkas İslam Ordusu tarafından kurtarılmasının 104. yıl dönümü kutlandı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün, Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni çeteleri ve Bolşevik birliklerinden kurtarılmasının 104. yıl dönümünde Bakü Türk Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Türk Şehitliği'nde, Türkiye Bakü Büyükelçiliği tarafından Bakü'nün, Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni çeteleri ve Bolşevik birliklerinden kurtarılmasının 104. yıl dönümü kutlandı. Törene Türkiye Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Azerbaycanlı milletvekilleri, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve büyükelçilik çalışanları katıldı.

Törende Şehitlik Anıtı'na çelenk sunulup, saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlik anı defterini imzalayan Büyükelçisi Cahit Bağcı yaptığı konuşmada, "Yüce Türk Milletinin Kahraman Evlatları, Kafkas İslam Ordusun Aziz Şehitleri. Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu'nun Azerbaycan'ı Bolşevik işgalinden kurtarmasının 104. yıl dönümü vesilesiyle, Kafkas İslam Ordusu'nun destansı kahramanlıklarını anmak ve Azerbaycan'ın bekası uğrunda omuz omuza çarpışırken yaptığınız fedakarlıkları yad etmek üzere, bir kez daha manevi huzurunuzda bulunuyoruz. 1. Dünya Savaşı'nda dünyanın en güçlü ordularıyla pek çok cephede savaşmış Osmanlı ordusunun kahraman askerleri olan sizler, daha teriniz soğumadan bu topraklara gelerek işgalci Bolşeviklere ve Ermenilere karşı kardeşlerinizle omuz omuza çarpıştınız ve son nefesinizde Azerbaycan halkına, can Azerbaycan'a bağımsızlık verdiniz. Anadolu'nun en zor anlarında bile Azerbaycanlı kardeşlerimizin yardımına koşan sizler, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir' sözlerinin birer abidesi olarak Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sarsılmaz ilişkinin mimarlarısınız. Ülkelerimizin birlik, beraberlik ve kardeşliği böyle güçlü bir temel üzerine kurulmuştur. Kardeş Azerbaycan'ın bağımsızlığı uğruna şehadetiniz, 104 yıl sonra Azerbaycanlı kardeşlerimizce minnetle anılmakta olup Ermeni işgali altındaki Karabağ topraklarının kurtarılmasında ise ilham kaynağı olmuştur. Sizlerin huzurunda bu vesileyle, Azerbaycan'ın her bir köşesinde yatan Kafkas İslam Ordusu'nun aziz şehitleri başta olmak üzere, Türkiye ve Azerbaycan'ın tüm şehitlerini, her iki ülkenin bağımsızlık mücadelesi ve vatanın bölünmez bütünlüğü uğrunda fedakarlıklarını esirgemeden, gözünü kırpmadan vatan hainleri ve düşmanlarımızla ölümüne çarpışan tüm kahramanlarımızı, şehitlerimiz, rahmetle, saygı ve minnetle anıyoruz. Vatan bilip canınızı verdiğiniz ve mukaddes bir emanet olarak kucaklandığınız bu kardeş topraklarda rahat uyuyunuz. Ruhlarınız şad olsun" ifadelerini kullandı.

Tören, temsili şehit kabirlerine karanfillerin bırakılmasının ardından sona erdi.

Azerbaycanlı 1. Karabağ ve 2. Karabağ savaşı gazileri ve Ülkücü, Bozkurtlar Derneği üyeleri Türk Şehitliğini ziyaret ederek, Türk Şehitliği anıtına çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Paşa, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ve Dağıstan'ın Osmanlı Devleti'nden yardım talep etmesi üzerine ordusuyla Azerbaycan'ı düşman işgalinden kurtarmak için görevlendirilmişti. Azerbaycan'ın çeşitli vilayetlerinde Bolşevik birlikleri ve Ermeni çetelerine karşı verilen mücadelenin ardından 15 Eylül 1918'de Bakü'de işgalden kurtarılmıştı. Kafkas İslam Ordusu, Bakü'nün kurtuluşu için verdiği mücadelede bin 142 şehit vermişti. - BAKÜ