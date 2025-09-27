Azerbaycan'da 2. Karabağ Savaşı'nın yıldönümünde şehitler anıldı

Azerbaycan'ın Ermenistan işgaline karşı 27 Eylül 2020 tarihinde başlattığı 2. Karabağ Savaşı'nın 5. yıl dönümünde, şehit yakınları başta olmak üzere Azerbaycan halkı şehitlikleri ziyaret ederek anma törenine katıldı.

Azerbaycan'da, Ermenistan'ın işgali altındaki toprakların kurtarılması için 27 Eylül 2020'de başlatılan 2. Karabağ Savaşı'nın 5. yılında şehitler anıldı. Ülke genelinde "Şehitleri Anma Günü" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Azerbaycan vatandaşları 2. Karabağ Savaşı'nın şehitlerini mezarları başında anmak için Bakü'deki 2. Fahri Hiyaban Mezarlığı'na akın etti. Şehitler anısına saygı duruşu gerçekleştirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov da anma törenine katıldı

Azerbaycan Savunma Bakanı General Polkovnik Zakir Hasanov da mezarlığa gelerek, anma törenine katıldı. Savunma Bakanı Hasanov anıta çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu ve şehit mezarlarını ziyaret etti.

"Şehitler sayesinde Azerbaycan halkı egemenliğine ve özgürlüğüne kavuştu"

Savaşta hayatını kaybeden insanları bugün halkının ziyaret ettiğini hatırattan Azerbaycan vatandaşı Vüsale Fetheliyeva,"Bu ziyaret gurur verici bir gün, çünkü Azerbaycan 44 günde zafer kazandı. Yıllardır, 200 yıldır bu yığınakta olan bu katliamlar, bu terörizm, bu işgal artık sona erdi. Ancak bugün, Azerbaycan halkının her ferdi bu günleri onur ve gururla kutluyor. Şehitlerin ruhları şad olsun, yerleri yüce olsun, onlar sayesinde Azerbaycan halkı egemenliğine ve özgürlüğüne kavuştu" dedi.

"Biz 27 Eylül'de mağlubiyete hazırlanmadık"

Savaşta şehit düşen Azerbaycan askeri Surhay Noçuyev'in babası Abdül Noçuyev de, "Surhay profesyonel bir askerdi, vatanını seven ve vatanına bağlı bir adamdı. 29 yaşında tabur komutanıydı ve savaştı. Zaferi kazanmakta çok emeği var. Fuzuli'den Şuşa'ya kadar savaştı ve Şuşa'da zaferin kazanıldığı gün, şehit düştü. Cesaretini, çalışkanlığını Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev takdirle karşıladı. Azerbaycan Vatan Kahramanı unvanı verildi. 27 Eylül, uzun zamandır hazırlanan bir ocağın, bir gelecek ocağının kıvılcımıydı. Biz 27 Eylül'de mağlubiyete hazırlanmadık. 27 Eylül'de oğlum Surhay Noçuyev beni aradı ve ilk sözü o oldu. 'Muharebe başlıyor, avantaj bizim olacak, her şey iyi olacak, bizim iyiliğimize olacak dedi'" diye konuştu. - BAKÜ