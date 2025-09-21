Ayvalık Uluslararası Film Festivali, 4. Gününde Sinemayı Şehirle Buluşturdu

(BALIKESİR) - Ayvalık Uluslararası Film Festivali'nin 4. günü açılış konuşmasını yapan festival direktörü Azize Tan, "Hayalimiz, Ayvalık gibi kendi ruhu olan bir şehirde sinemayı insanlarla buluşturacak bir festival düzenlemekti" dedi.

Ayvalık Uluslararası Film Festivali'nin 4. günü açılış konuşmasını Seyir Derneği Başkanı Azize Tan yaptı. Tan, festivalin şehirle bütünleşik kimliğine dikkat çekerek, "Festivalimiz hem şehre hem de sinemaseverlere büyük bir deneyim sunuyor" ifadelerini kullandı.

Tan, festivalin kimliğine de dikkati çekerek, "Hayalimiz, Ayvalık gibi kendi ruhu olan bir şehirde sinemayı insanlarla buluşturacak bir festival düzenlemekti. Ayvalık'ın sokaklarında yürüyorsunuz, her yerden bir sinemacı ya da bir seyirciyle karşılaşıyorsunuz. Herkesin elinde kataloglar, çizelgeler, birbirleriyle film konuşuyorlar, film sohbetleri yapıyorlar" dedi.

Festivalin şehirle bütünleşik yapısı katılımcılardan da övgü aldı. Genç sinema ekibiyle gerçekleştirilen atölyeler, yaratıcı süreçler ve sinemada zekanın yeri üzerine yapılan sohbetler, verimli ve düşündürücü bir deneyim sundu. Katılımcılar, "Türkiye'de böylesine organik bir şekilde şehirle bütünleşen festival görmek çok mutluluk verici" ifadelerini kullandı.

Ayvalık Uluslararası Film Festivali, film gösterimleri, atölyeler ve sinema üzerine yapılan tartışmalarla 5. gününe hazırlanıyor.