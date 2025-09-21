Haberler

Ayvalık Uluslararası Film Festivali, 4. Gününde Sinemayı Şehirle Buluşturdu

Ayvalık Uluslararası Film Festivali'nin 4. günü, festival direktörü Azize Tan'ın açılış konuşmasıyla başladı. Tan, festivalin şehirle bütünleşik kimliğine dikkat çekerek katılımcılara büyük bir sinema deneyimi sunulduğunu vurguladı.

Tan, festivalin kimliğine de dikkati çekerek, "Hayalimiz, Ayvalık gibi kendi ruhu olan bir şehirde sinemayı insanlarla buluşturacak bir festival düzenlemekti. Ayvalık'ın sokaklarında yürüyorsunuz, her yerden bir sinemacı ya da bir seyirciyle karşılaşıyorsunuz. Herkesin elinde kataloglar, çizelgeler, birbirleriyle film konuşuyorlar, film sohbetleri yapıyorlar" dedi.

Festivalin şehirle bütünleşik yapısı katılımcılardan da övgü aldı. Genç sinema ekibiyle gerçekleştirilen atölyeler, yaratıcı süreçler ve sinemada zekanın yeri üzerine yapılan sohbetler, verimli ve düşündürücü bir deneyim sundu. Katılımcılar, "Türkiye'de böylesine organik bir şekilde şehirle bütünleşen festival görmek çok mutluluk verici" ifadelerini kullandı.

Ayvalık Uluslararası Film Festivali, film gösterimleri, atölyeler ve sinema üzerine yapılan tartışmalarla 5. gününe hazırlanıyor.

Kaynak: ANKA / Yerel
