Ayvalık'ta minik öğrencilerden polis amcalarına içten teşekkür

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; İçişleri Bakanlığınca, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda meydana gelen saldırıların ardından, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün tüm eğitim ve öğretim kurumlarında güvenlik tedbirlerini arttırmasına minik öğrencilerden içten bir teşekkür geldi.

Minik öğrenciler, en sevdikleri çikolataların üzerine; "Bizi okullarımıza güvende hissettirdiğiniz için teşekkür ederiz" diye yazarak, polis amcalarına armağan etti.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki polis memurlarının da bu sımsıcak ve samimi hediye karşısında duygusal anlar yaşadıkları gözlendi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
