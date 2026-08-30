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Ayvalık'ta Çamlı Sokak'tan 30 Ağustos'a Kırmızı-Beyaz Hazırlık

Ayvalık'ta Çamlı Sokak'tan 30 Ağustos'a Kırmızı-Beyaz Hazırlık
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Sarımsaklı'da bulunan Çamlı Sokak sakinleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde hiçbir kurumdan destek almadan, kendi imkanlarıyla sokaklarını Türk bayrakları ve Atatürk görselleriyle süslüyor. Yıllardır sürdürülen bu gelenekle Atatürk ve Cumhuriyet sevgisini yaşatan mahalleli, bayram coşkusunu ziyaretçilere de yansıtıyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Sarımsaklı'da bulunan Çamlı Sokak, 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde yine kırmızı-beyaza büründü. Atatürk ve Cumhuriyet sevgisini yıllardır yaşattıkları gelenekle ortaya koyan sokak sakinleri, hiçbir kurumdan destek beklemeden kendi imkanlarıyla evlerini ve sokaklarını bayrama hazırlıyor.

Ayvalık'ın dünyaca ünlü turizm merkezi Sarımsaklı'da bulunan Çamlı Sokak'ta yaşayan vatandaşlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yalnızca takvimdeki özel bir gün olarak değil, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması gereken büyük bir değer olarak görüyor.

Her yıl 30 Ağustos öncesinde bir araya gelen sokak sakinleri, kendi imkanlarıyla Çamlı Sokak'ı Türk bayrakları ve Atatürk görselleriyle donatıyor. Evlerin balkon ve pencereleri de ay-yıldızlı bayraklarla süslenirken, ortaya adeta açık hava bayram alanını andıran görüntüler çıkıyor.

Her şeyi kendi imkanlarıyla yapıyorlar

Çamlı Sokak'ı farklı kılan en önemli ayrıntılardan biri ise bu hazırlıkların tamamen sokakta yaşayan vatandaşların gönüllü çabalarıyla gerçekleştirilmesi.

Sokak sakinleri, yıllardır sürdürdükleri bu geleneği 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda da devam ettirerek Atatürk'e, Cumhuriyet'e ve Türk Bayrağına duydukları sevgiyi yaşadıkları sokağa yansıtıyor.

Bir sokaktan daha fazlası

30 Ağustos'un ruhunu mahalle kültürü ve komşuluk dayanışmasıyla birleştiren Çamlı Sokak sakinlerinin oluşturduğu görüntü, Sarımsaklı'ya gelen vatandaşların ve tatilcilerin de ilgisini çekiyor.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan Büyük Zafer'in yıldönümünü coşkuyla karşılamaya hazırlanan Çamlı Sokak, bu yıl da kırmızı-beyaz görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Sarımsaklı'nın bu özel sokağında yıllardır değişmeyen bir gelenek var: 30 Ağustos geldiğinde Çamlı Sokak, Atatürk ve Cumhuriyet sevgisinin sokağa yansıdığı adreslerden biri oluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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