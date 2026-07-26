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BOED'den Kaymakam Çimşit'e ziyaret

BOED'den Kaymakam Çimşit'e ziyaret
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Ayvalık Birlik Ortopedik Engelliler Derneği Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş ve beraberindeki heyet, yeni Kaymakam Ömer Çimşit'i makamında ziyaret ederek görevinde başarı diledi. Görüşmede engelli bireylerin kamusal alanlara erişimi ve sosyal katılımın artırılması konuları ele alınırken, Kaymakam Çimşit devletin engelli bireylerin yanında olduğu mesajını verdi.

Ayvalık Birlik Ortopedik Engelliler Derneği (BOED) Genel Merkezi, Genel Başkan Güler Çapraz Özlemiş öncülüğünde Ayvalık'ın yeni Kaymakamı Ömer Çimşit'i makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

Ziyarette, engelli bireylerin kamusal alanlara erişimi, sosyal yaşama katılımlarının artırılması konusunda bulunulurken, Genel Başkan Özlemiş derneğin çalışmaları hakkında da Kaymakam Cimşit'e bilgiler verdi.

Ayvalık'ın yeni Kaymakamı Ömer Cimşit, BOED'in engelli üyeleriyle, yönetiminin kendisine yönelik gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, devletin tüm birimlerinin her zaman engelli bireylerin yanında olduğunu mesajlarını verdi.

Ayvalık'ta engellilerin hayata tutunma konusunda azimli ve kararlı duruşundan da duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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