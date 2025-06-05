Ayvacık'taki Depremler Sonrası Çalışmalar Değerlendirildi

Çanakkale Valiliği tarafından 2017 ve 2019'da meydana gelen Ayvacık depremleri sonrası yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 2017 ve 2019'da gerçekleşen depremler sonrası yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Ayvacık merkezli depremler sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili değerlendirme yapılıp, depremlerin ardından gerçekleştirilen hasar tespiti, hak sahipliği, afet konutları, yıkım ve enkaz kaldırma ile hukuki süreç konuları değerlendirildi.

Çanakkale İl AFAD Merkezi'nde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman başkanlığında, Ayvacık Kaymakamı Salih Sak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Abdullah Borca, AFAD Çanakkale İl Müdürü Ahmet Ali Artun ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Altındağ ve ilgili daire müdürleri katıldı. - ÇANAKKALE