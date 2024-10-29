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Ayvacık'ta Köylülerden Anlamlı 29 Ekim Videosu

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde köylüler, Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılını kutlamak için 'CUMHURİYET EMANNETTİR' mesajıyla anlamlı bir video hazırladı. Zeybek oynayan köylüler, Andımızı okuyarak duygulandırdı.

Ayvacık'ta köylülerden anlamı 29 Ekim videosu

Köylüler Cuhuriyet Bayramını hazırladıkları anlamlı videoyla kutladı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde köy sakinleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlamak için bir araya gelerek anlamı bir video hazırladılar. Video sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Babadere köyünde bir araya gelen vatandaşlar Cumhuriyetin 101. yılını kutlamak için bir video hazırladılar. Video için köydeki tarlanın üzerine "CUMHURİYET EMANNETTİR" yazarak altına ay-yıldız ve 101. yıldönümü vesilesiyle 101 sayısını yazdılar. Tarlada zeybek oynayan köylüler ardından Andımızın "Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim. Varlığım Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türküm diyene!" kısmını okuyarak anlamlı bir video oluşturdular. Video, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Ayvacık'ta Köylülerden Anlamlı 29 Ekim Videosu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İPEK YAVAŞ - Yerel

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