Haberler

Hobi olarak başladığı mozaik sanatında dünyaya açılmak istiyor

Hobi olarak başladığı mozaik sanatında dünyaya açılmak istiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te 60 yaşındaki Ayşegül Yener, hobi olarak başladığı mozaik sanatında yaptığı eserleri Avrupa'ya satmak için büyük çaba sarf ediyor. Mozaik ve yağlı boya tabloları ile büyük beğeni toplayan Yener, eserlerinde antik ve modern teknikleri bir araya getiriyor.

Gaziantep'te yağlı boya tablolar ve mozaik sanatını hobi olarak yapmaya başlayan 60 yaşındaki Ayşegül Yener, kendisini geliştirerek açtığı atölyesinde yaptığı tabloları Avrupa'ya satmak için büyük emek sarf ediyor.

Mozaik sanatçısı Ayşegül Yener, Şahinbey ilçesindeki tarihi Gümrük Han'da açtığı atölyesinde cam ve mermer taşlardan mozaik tablolar üretiyor. Bin bir emek ve zahmet vererek özel yöntemle ürettiği mozaikleri büyük ilgi gören eserlere dönüştüren Yener, 5 yıldır mozaik sanatıyla ilgileniyor.

Yağlı boya tablolar çalışırken profesyonel olarak mozaik yapmaya başladı

Hobi amaçlı yağlı boya tablolar çalışırken 5 yıl önce de profesyonel olarak mozaik yapmaya başlayan Yener, atölyesinde mozaiğin tüm aşamalarını tek başına yapıyor. Bir santimetre kalındığındaki cam ve mermer mozaikleri atölyesinde sanat eserlerine dönüştüren Yener, eserlerini de mozaik severlere satıyor.

İnce ince kırdığı mermer ve cam parçalarıyla birbirinden değerli sanat eserleri ortaya koyuyor

Tablolarını hazırlarken adeta "iğneyle kuyu kazan" Yener, kerpetenle ince ince kırdığı mermer ve cam parçalarıyla birbirinden değerli sanat eserleri ortaya koyuyor. Küçük parçalar haline getirdiği farklı renklerdeki cam ve taşlarla "Çingene Kızı" gibi tarihi mozaik tablolar yapan Yener, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde ortaya çıkarılan mozaiklerin tablolarını da yapıyor.

Mozaik tabloları Avrupa ülkelerine satmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor

Küçük cam ve taş parçalarının bir araya getirilmesiyle oluşturulan mozaik tabloları sanatseverlerin beğenisine sunan Yener, büyük emeklerle tamamladığı birbirinden değerli mozaik tabloları Avrupa ülkelerine satmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Hobi olarak başladığı mozaik uğraşında binlerce cam ve taş parçasını büyük emek ve sabırla bir araya getirerek güzel eserler ortaya çıkardığı belirten Yener, "10 senedir sanatın içindeyim. Yaklaşık 5 yıldır da mozaikle uğraşıyorum. Hem antik mozaik yapıyorum hem camlarla hem de modern sanatla uğraşıyorum. Bu sanatı geçmişten bugüne bize miras olarak bırakılan sanatı gençlere ulaştırmak adına yapıyorum. Yağlı boya tablolarım var, bu sanata yağlı tablolarla başladım. Hataylıyım, Hatay'da zaten nereye bir kazma atsanız antik çalışmalar çıkıyor. Hatay'ım benim kıymetlimdir ve Hatay'da çıkarılan sanatlar ile mozaiklerin devamını getirmek adına tablolar yapıyorum" dedi.

"Bana has özel çalışmalarım ve özgün çalışmalarım var"

Kerpetenle taş ve camları tek tek kırarak mozaik tablo yaptığını belirten Yener, "Genelde masa ve tablo şeklinde çalışıyorum. Antik mozaikler genelde alıntıdır. Ama bana has özel çalışmalarım ve özgün çalışmalarımda var. En büyük çalışmam şimdiye kadar 90 santim çapında bir masaydı, yaklaşık bir ay sürdü. Günde 2 saat, 3 saat çalışarak duvarlara kaplama yapabiliyoruz. Girişlere mozaik yapabiliyoruz. Yerlere monte edebiliyoruz. Camla da mozaik yapıyoruz. Bu çalışmalarım ise daha çok özgün ve bana ait çalışmalar oluyor. Çok modern çalışmalar yaptığımı düşünüyorum. 1 metrekarelik bir çalışma günde 2 saat çalışırsam yaklaşık 15 gün sürüyor. Çünkü mermerler bana tüm halde geliyor. Ben onları çalışacağım objeye göre ya da ürüne göre keserek, tonlama yaparak gittiğim için bayağı uzun sürüyor" şeklinde konuştu.

Müşterilerin isteğine göre de tablolar yapıyor

Kendi hayal gücünün yanı sıra müşterilerin isteğine göre de tablolar yaptığını belirten Yener, "Her hangi küçücük bir fotoğrafı bile bana gönderseler onu şekillendirip tablo yapıyorum. Gerçekten çok büyük emek harcıyorum. Eşim ve çocuklarım hem emeğime hem de yaptığım işlere çok saygı duyuyor ve bu beni çok mutlu ediyor. En başta ailem destekçimdir. Bir de sanatçı arkadaşlarım var. Onlar da çok büyük destek oluyor. Eşim ve çocuklarım benimle gurur duyuyorlar ve en büyük destekçilerim onlar oluyor. İyi ki varlar. Ben kendimle gerçekten çok gurur duyuyorum. Çünkü çok emek harcayarak, iğneyle kuyu kazarak tablolar yapıyorum. Özellikle camla çalışmak çok zor. Portre yapmak çok daha zor. Onun için kendimi çok seviyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu! Yine çocuklarını ve torununu düşünmüş

Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu
Arda Güler, Türk futbol tarihine geçti

Yok artık Arda! Adını Türk futbol tarihine altın harflerle yazdırdı
Polis operasyonunda her yerden para ve altın fışkırdı

Polis operasyonunda her yerden para ve altın fışkırdı!
Özgür Özel'den canlı yayında İmamoğlu gafı: Bizim adayımız belli...

Cumhurbaşkanı adayını açıklarken dili fena sürçtü! İmamoğlu gafı
Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu! Yine çocuklarını ve torununu düşünmüş

Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu
Sadettin Saran talimatı verdi: Fenerbahçe'den Sörloth bombası

Saran talimatı verdi! Fenerbahçe bombayı patlatıyor
Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti

Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti
Özkan Öztürk, uçak yolculuğu sırasında spikerlik yaptı

Onu daha önce böyle görmediniz! Uçaktaki yolcular şaştı kaldı
Kızının tutuklanmasının ardından Güllü'nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti

Güllü'nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti
Kadro dışı kalan Mohamed Salah hakkında son karar çıktı

Kadro dışı kalan Salah hakkında son karar
Güllü ve kızının yıllar önceki anları dikkat çekti! O hareketler gözlerden kaçmadı

Kızıyla seneler önceki videosu çok konuşuldu! O hareketler göze çarptı
Adliye önünde toplananlar Güllü'nün kızına kin kustu! Ağızlardan tek slogan yükseldi

Adliye önünde halk Tuğyan'a kin kustu! Ağızlardan tek slogan yükseldi
Sarıgül'ün futbolla ilgili teklifi öyle böyle değil: O kuralı kaldıralım

Sarıgül'ün futbolla ilgili teklifi öyle böyle değil
title