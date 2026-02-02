Enkazdan çocukları 9, kendi 5 gün sonra kurtulmuştu: Protezle yeni yaşam, deprem konutunda yeni bir başlangıç

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde kocası, 1 oğlu ve annesi vefat eden diğer 2 çocuğu 9 gün sonra kendi ise 5 günün ardından enkazdan sağ bacağını kaybederek çıkan kadın, devlet tarafından kendisine tahsis edilen yeni yuvasında yaşama yeniden tutunuyor.

Kahramanmaraş'ta yaşayan Yenenar ailesi, 6 Şubat depremlerine, Dulkadiroğlu ilçesi Pınarbaşı Mahallesi 9 katlı Pınar Apartmanı 1. katında yakalandı. Depremde 17 yaşındaki Muhammed Enes ve 21 yaşındaki ağabeyi Abdülbaki ile anne Ayşe Yenenar sağ kurtulurken, kocası Erdoğan (53), oğlu Azizcan (32) ile annesi Meliha Arkış'ı kaybetti.

Depremin 9. gününde enkazdan sağ çıkarılan 18 yaşındaki Muhammed Enes ve 22 yaşındaki ağabeyi Abdülbaki Yenenar'ın anneleri deprem gecesi ve sonrasında değişen hayatını anlattı. Yenenar'ın iki oğlu enkazda protein tozu içerek hayatta kaldı. Gördüğü rüyalar sayesinde kendisinin de hayatta kaldığına inanan anne, enkazdan 5 gün sonra Gölcük'ten gelen arama kurtarma ekibi tarafından kurtarıldı. 6 Şubat depremlerinde sağ bacağını kaybeden Ayşe Yenenar, yaşadığı büyük kayıplara rağmen iki evladıyla birlikte hayata yeniden tutundu. 5 gün boyunca enkaz altında kalan Yenenar, protez bacakla yaşamını sürdürürken, devlet tarafından kendisine tahsis edilen Onikişubat ilçesindeki Önsen deprem konutlarına yerleşti.

"O büyük gecede her şeyimi kaybettim"

Deprem gecesi ailesinden birçok kişiyi kaybettiğini belirten Yenenar, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"O büyük gecede yavrumu kaybettim, eşimi kaybettim, annemi kaybettim. Bedenimi kaybettim, ruhumu kaybettim. Çok büyük acılar yaşadık. Rabbime binlerce kez şükür olsun ki 9 gün sonra iki evladımı bana hediye etti. Evlatlarım sayesinde ayakta kalmaya çalışıyorum."

Dokuz katlı bir apartmanın giriş katında oturduğunu ve depremin ardından binanın tamamen üzerine çöktüğünü ifade eden Yenenar, "Beş gün enkaz altında kaldım. Hiç hareket edemiyordum. Zaman kavramı yoktu. Sadece Rabbime sığındım, dua ettim. Son gün artık gücüm kalmamıştı. Vadem yettiyse ya Rabbi al artık canımı demeye başladım. Çok şükür sesimi duydular ve beni büyük zorluklarla çıkardılar" dedi.

"Protezle yeniden hayata tutunuyorum"

Deprem sonrası sağ bacağını kaybettiğini ve protez kullanmaya başladığını belirten Yenenar, iki evladı için ayakta durmak zorunda olduğunu vurguladı. Yenenar, konteyner ve çadır sürecinin ardından kalıcı konuta yerleşmenin kendileri için önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Devlet tarafından kendisine tahsis edilen Önsen deprem konutlarına yerleştirilen Yenenar, destek verenlere teşekkür ederek, "Çok büyük acılar yaşadık ama konteyner hayatından sonra böyle bir eve geçmek bizim için çok büyük bir mutluluk. Hayat devam ediyor. İki tane evladım var. Onların huzuru ve mutluluğu için dimdik durmak zorundayım. Bu zor günlerde bizi yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.