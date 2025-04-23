Ayşe'nin çifte bayramı

İzmir'de gerçekleşen çapraz nakille donör Aynur Baltaş'ın böbreği 12 yaşındaki Ayşe Yılmaz'a, Ayşe'nin babası Cafer Yılmaz'ın böbreği de Aynur Baltaş'ın kardeşi Naci Baltaş'a nakledildi. Hasta yatağında hem diyalizden kurtuluşunun hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın sevincini birlikte yaşayan Ayşe, "Her sene 23 Nisan'da ya evde ya da hastanedeyim. Artık okuluma gidebilecek, arkadaşlarımla oynayacak, onlarla birlikte mutlu, acı çekmeden, ağrım sızım olmadan 23 Nisan'ı kutlayabileceğim" dedi.

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde kan uyuşmazlığı nedeniyle gönüllü olan yakınlarından organ alamama çaresizliği yaşayan Yılmaz ailesi ile İzmir'in Gaziemir ilçesinde oturan Baltaş ailesinin yolları Acıbadem Kent Hastanesi'nde kesişti. Gülsüm (53) ve Cafer Yılmaz (58) çiftinin 6 çocuğunun en küçüğü olan 12 yaşındaki Ayşe Yılmaz'ın sağlık sorunları 5 yaşında başladı. Kayseri'de uzun yıllar tedavi gören, son bir buçuk yıldır da diyalize bağlanan Ayşe, son dönem böbrek yetmezliğine girince nakil kararı verildi. Baba Cafer Yılmaz, küçük kızı için donör oldu ancak kan grupları uyuşmadığı için verici olma şansını kaybetti. Bunun üzerine İzmir'de Acıbadem Kent Hastanesi'ne başvuran Yılmaz ailesi çapraz nakil için uygun verici-alıcı beklemeye başladı.

Yılmaz ailesi gibi aynı çaresizliği polikistik böbrek hastası olan ve 10 aydır diyalize bağlanan Naci Baltaş (51) da yaşadı. Naci Baltaş'a ablası Aynur Baltaş (54) gönüllü verici oldu ancak kan grubu uyuşmazlığı yüzünden donör olamadı. Baltaş kardeşler de kadavradan bekledikleri bağış çıkmadığı, başka vericileri olmadığı için Acıbadem Kent Hastanesi'nin çapraz nakil listesine adını yazdırdı. 2 ay geçmeden iki ailenin de yüzünü güldüren eşleşme oldu. Aileler tanışıp nakil için onay verdi. Nakil Uzm. Dr. Işık Özgü başkanlığındaki Uzm. Dr. Uğur Saraçoğlu, Prof. Dr. Dr. Hüseyin Töz, Prof. Dr. Ahmet Keskinoğlu, Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok, Doç. Dr. Mert Akan, Uzm. Dr. Alihan Pirim ve Uzm. Dr. Gökhan Ekin'den oluşan ekip tarafından 19 Nisan Cumartesi günü operasyon gerçekleştirildi.

Ayşe makineye bağımlı yaşamdan kurtuldu

Son 1.5 yıldır haftanın üç günü diyaliz için Kayseri'ye gidip gelen, katater tıkandığı için defalarca operasyon geçirmek zorunda kalan Ayşe, nakil sonrasında kendisini çok iyi hissettiğini söyledi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuk hastaları ziyaret eden animatörlerle yıllardır kutlayamadığı bayramını kutlayan Ayşe, "Ameliyata gireceğim için biraz heyecanlandım. Nakil sayesinde diyalize girmekten kurtuldum. Her sene 23 Nisan'da ya evde ya da hastanedeydim. Ama şimdi daha mutlu, acı çekmeden, ağrım sızım olmadan 23 Nisan kutlayabileceğim. Arkadaşlarımı, okulumu özledim. Artık arkadaşlarımla oynayabileceğim" diye konuştu.

Abla ve ağabey de böbrek nakli oldu

Nevşehir Kozaklı'da kasaplık yapan baba Cafer Yılmaz, kızına organ vermek istediğini ama uymadığı için değiş tokuş yöntemini seçtiklerini söyledi. 2008'de ablası Kübra'ya (30) annesi Gülsüm'den, 2015 yılında ağabeyi Mehmet Ali'ye (32) halası Emine Öztürk'ten (59) böbrek nakledildiğini, Ayşe'ye de bir buçuk yıl önce böbrek nakli kararı verildiğini belirten baba Yılmaz, "Çok zor günler geçirdik. Uygun donör olmadığı için diyalize başlandı. Ayşe günde 4 saat diyalizde kalıyordu. Nevşehir'den Kayseri merkeze gidiyorduk, 2 saat geliş 2 saat gidiş tam günümüz geçiyordu. Allah kimseye yaşatmasın şu anda çok mutluyuz. Bundan sonra okula da gidebilecek. Kızım her şeyden mahrum kalıyordu. Donörümüze, doktorlarımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Ablası donör olmak istedi

İzmir'de tekstilcilik yaparak geçimini sağlayan Naci Baltaş da 2013 yılında böbrek sağlığının bozulduğunu, geçen yıl ise böbreğinin iflas ettiğini söyledi. 10 aydır diyalize girdiğini, kadavradan beklediği bağışın bir türlü çıkmadığını belirten Baltaş, "Diyalize haftada 3 gün giriyordum, sosyal yaşantı kalmıyordu. Çok zor günlerdi" derken, abla Aynur Baltaş küçük bir çocuğun sağlığına kavuşmasını sağladığı için çok mutlu olduğunu ifade etti. Abla Baltaş da, şunları söyledi:

"Kardeşim sabah 6'dan 11'e kadar diyalize giriyordu. Çok zor bir süreçti. Çok şükür şimdi hepimiz iyiyiz. Ben bir çocuk için bağışçı oldum, bunu duyunca çok duygulandım. Arada ne kadar yaş farkı var ama demek ki oluyormuş" diye konuştu.

"Ayşe diyalizden kurtuldu"

Acıbadem Kent Hastanesi Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Keskinoğlu da kadavra bağışlarının pandemiden sonra giderek azaldığına dikkat çekti. Prof. Dr. Keskinoğlu şu ifadelere yer verdi:

"Günümüzde zorunlu olarak canlı vericiden organ nakilleri yapılmaktadır. Hastamız Ayşe'ye de ne yazık ki aile bireylerinden kan grubu uyuşmazlığı nedeniyle çapraz nakil yapılmak zorunda kalmıştır. Anne, baba, büyükanne ya da dedelerden çocuklara böbrek nakli yapılmaktadır. Bu konudaki en büyük engel kan grubu uyumsuzluğudur. Çapraz nakil sayesinde Ayşe'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda mutlu bir güne uyanmasını sağladık. Bugüne kadar Ayşe uzun soluklu olarak okula devam edemiyordu. Bundan sonra eğitim hayatına devam edecek. Bu nakillerde büyükten küçüğe organ nakli yapılmasının hiçbir sakıncası yoktur. Cerrah arkadaşlar büyük bir böbreği küçük bir çocuğa yerleştirebilirler. ve başarıyla organ işlevini sürdürebilmektedir. Hem vericilerin hem alıcıların sağlık durumu gayet iyi. Hastalar bundan sonra diyalizden kurtuldu. Özellikle çocuklarda son dönem böbrek yetmezliğinin en önemli tedavi seçeneği organ naklidir. Çünkü organ nakli ile tamamen diyalizden kurtulacak eğitim süreçleri ve sosyal yaşamları kesintiye uğramayacaktır." - İZMİR