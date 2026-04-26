Ayrı şehirler, kayıp hayatlar: Cesetleri bulunamayan Gülistan Doku ve Mekiye Akyel'in ailesi Diyarbakır'da bir araya geldi

Tunceli'de Gülistan Doku, Siirt'te Mekiye Akyel'in kaybolduktan sonra cansız bedenlerine ulaşılamazken, aileleri Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir araya geldi.

Tunceli'de, 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ve Siirt'in Baykan ilçesinde 2024 yılında kaybolan 30 yaşındaki 4 çocuk annesi Mekiye Akyel'in aileleri Ergani ilçesinde buluştu. Akyel'in ablası Halime Pilgir, Ergani ilçesinde oturan Doku'nun ailesinin misafiri olup acılarını paylaştı. Aileler, kızlarının naaşlarının bulunmasını bekliyor.

Gülistan'ın annesi Bedriye Doku, sadece kendilerinin değil, kimin cenazesi ortada yoksa bulunmasını istediğini, vicdanlı insanlar olup, adalete güvendiğini söyledi.

Mekiye Akyel'in ablası Halime Pilgir de kız kardeş için, Gülistan için sonuna kadar gideceğini ifade etti. Cesetlerin olmadığını ve kemiklerin bile bulunamadığını belirten Pilgir, "Şu anda tek istediğim kardeşim ve Gülistan'ın bir mezarı olsun. Ceset yoksa cinayet yoktur diye üstünü kapatmasınlar. Gülistan'ın, Mekiye'nin hakkını yerde bırakmasınlar" dedi.

Pilgir'in avukatı Gurbet Bilbay ise ceset bulunmasa da bunun bir mahkumiyete sebep olmasını istediklerini dile getirdi. Bilbay, "Ceset olmasa da bu insanlar için mahkumiyet kurulsun. Müvekkilimle ilgili şu an üç tutuklama var. Fakat aile bu durumdan endişe ediyor. Serbest bırakılmasından korkuyor. Bu cesetlere ulaşılmadığında ne olacak? Biz bunu merak ediyoruz. Bizim de bu konuyla ilgili şüphelerimiz var. Sonuçta iki cesede de ulaşılamadı. Bununla alakalı gerekenin yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Avukat Bilbay, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Mekiye Akyel ile ilgili tandırda yandığı iddiası var. Bununla ilgili delileri topladık. Fakat aradan 1,5 yıl geçtiği için maalesef delillere ulaşamadık. Nereye gömüldüğü ya da suya mı atıldı, bunu hiçbir şekilde bilmiyoruz. Çoğu insan da bununla ilgili susuyor. Soyut iddialar maalesef mahkumiyet için yeterli değil. Bir düzenleme olsun. Kişiden uzun süre haber alınamaması, güçlü deliller olduğu için mahkumiyet kurulmasını istiyoruz. Çünkü savcımız da bu konuda tedirgin. Evet, şu anda tutuklandı ama bu insanların mahkum olup olmayacağıyla ilgili bir garanti yok. Gülistan Doku, Mekiye Akyel, belki niceleri. Bununla ilgili acil bir düzenleme gelsin. Mekiye Akyel'in eşi, kayınbiraderi ve kayınbabası tutuklu."

Siirt'in Baykan ilçesinde 2024 yılında kaybolan 30 yaşındaki 4 çocuk annesi Mekiye Akyel'e ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Akyel'den kaybolduktan bugüne kadar haber alınamadı. Yürütülen soruşturma kapsamında Akyel'in eşi İ.G., kayınbirader H.G. ve şüphelilerin babası İ.G. gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.

Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun sim kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklanmış, Uğurcan A. ile Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturmada, yurt dışında olduğu tespit edilen firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarılmıştı. Tunceli Devlet Hastanesi bilgi işlem görevlileri B.Y. ve Y.E. ise jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

