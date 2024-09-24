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Ayhan Alagöz Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Görevine Başladı

Ayhan Alagöz Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Görevine Başladı
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Gökçebey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Ayhan Alagöz, devir teslim töreniyle göreve başladı. İsmail Baş, Alagöz'e yeni görevinde başarılar dileyerek çiçek takdim etti.

Gökçebey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Ayhan Alagöz, bugün düzenlenen devir teslim töreniyle görevine başladı.

Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın İsmail Baş, görevi devrederken Alagöz'e yeni görevinde başarılar dileyerek kendisine çiçek takdim etti. Tören sırasında konuşan Ayhan Alagöz, Çaycuma'daki eğitim faaliyetlerini daha da ileriye taşımak için ekip olarak büyük bir gayretle çalışacaklarını ifade etti. Görevini devreden İsmail Baş ise Alagöz'e olan güvenini dile getirerek, Çaycuma'nın eğitim başarısının artarak devam edeceğine inandığını söyledi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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