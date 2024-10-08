Üye Girişi
Haberler

Aygırdibi Mesire Alanı Son Misafirlerini Ağırlıyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Bozkır ilçesindeki Aygırdibi Mesire Alanı, sonbaharın renkleri ve sakinliği ile son misafirlerini ağırlıyor. Ziyaretçiler, doğayla iç içe huzurlu anlar geçirmenin keyfini yaşıyor.

Aygırdibi Mesire Alanıson misafirlerini ağırlıyor

KONYA - Konya'nın Bozkır ilçesindeki Aygırdibi Mesire Alanı Sonbaharın renkleri ve sakinliğinde son misafirlerini ağırlıyor.

Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Karacahisar Mahallesinde bulunan Aygır Şelalesinin bulunduğu Aygırdibi Mesire Alanı Sonbaharın renkleriyle sakin günler geçiriyor. Aygırdibi Mesire Alanı hafta içinde ise daha sakin oluyor. Aygırdibi Mesire Alanını sakinlik ve sessizliğinde sevdiği için Konya'dan geldiğini belirten Mustafa Karapınar, "Bozkır Söğüt'lüyüm, Konya'da oturuyorum buraları çok seviyorum. Burası gerçekten çok güzel ve kafa dinlemek için çok güzel bir yer. Buralara sonbahar ya da ilkbaharda gelmesini çok seviyorum, çünkü yaz aylarında burası çok kalabalık oluyor. Ben kalabalık ortamı da pek sevmiyorum ama şuanki iyi geliyor. Doğayı çok seviyorum ve doğayla da her zaman iç içeyim. Doğa nerede ben oradayım, nerede güzel yer ben oradayım. Burası da Aygır Şelalesi, gerçekten seviyorum. Buralara gelmek isteyen arkadaşlara diyorum ki böyle havalarda, böyle zamanlarda gelmenizi tavsiye ederim. Çünkü şurada insan bir iki saat zaman geçirse hayatı sanki bir daha uzuyor gibi geliyor. Su sesi ve sakinlik huzur veriyor" dedi.

Aygırdibi Mesire Alanı Son Misafirlerini Ağırlıyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DERYA ÇETİN - Yerel

Yerel Haberler Etkinlikler Hava Durumu Bozkır Turizm Yerel Yaşam Konya

İsrail, Hizbullah Karargah Başkanı Süheyl Hüseyni'yi öldürdü

İsrail, Nasrallah'ın ardından Hizbullah için kritik olan bir ismi daha öldürdü

 2 genç kızı katleden cani Semih Çelik'in annesi günler sonra ilk kez konuştu

2 genç kızı katleden caninin annesi ilk kez konuştu

 El kadar tabutta hastaneden çıkarılırken gözyaşları sel oldu

El kadar tabutta hastaneden çıkarılırken gözyaşları sel oldu
Burger King açılışına katılan AK Partili belediye başkanına tepki yağıyor

AK Partili başkanın Erdoğan'ın memleketinde yaptığına bakın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUCU SORGULA: 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Emekli maaşı ne kadar olacak? 2025 Emekli maaşı zammı ne kadar olur? Ocak ayı maaş tahminleri! Semih Çelik'in annesi ve babasının ifadesi! Semih Çelik'in annesi ne dedi? Çelik ailesi Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner hakkında ne söyledi? Ebubekir Sofuoğlu ne dedi? Sofuoğlu hakkında soruşturma başlatıldı mı? Tarihte bugün ne oldu? 8 Ekim'de ne oldu? 8 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? KYK BURS/ KREDİ BAŞVURUSU: KYK burs/kredi başvuruları başladı! KYK burs/kredi nasıl başvurulur? Başvuru ekranı Tayfun Duygulu kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Tayfun Duygulu kaç yaşında, nereli? Tayfun Duygulu biyografisi! UEFA Avrupa U19 Şampiyonası eleme turu maçı ne zaman? Türkiye- Cebelitarık maçı saat kaçta, nerede? Arda Baran Bayer kimdir? Arda Baran Bayer tutuklanacak mı? Uraz Kaygılaroğlu açıklama yaptı mı? Uraz Kaygılaroğlu fotoğraf çekimi ile ilgili ne dedi? Yaz saati ve kış saati uygulamasına geçilecek mi? Saatler ne zaman geri alınacak 2024?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.