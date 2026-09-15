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Aydıntepe şeker fasulyesi tarlada denetlendi

Aydıntepe şeker fasulyesi tarlada denetlendi
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Coğrafi işaret tescilli Aydıntepe şeker fasulyesi üretim alanlarında saha denetimi gerçekleştirildi.

Coğrafi işaret tescilli Aydıntepe şeker fasulyesi üretim alanlarında saha denetimi gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde fasulyenin gelişim durumu ile coğrafi işaret üretim kriterlerine uygunluğu yerinde incelendi.

Denetim, Aydıntepe Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Volkan Gül, Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Köksal ve Ziraat Mühendisi Cansu Öztürk tarafından yapıldı.

Tarla kontrollerinde Aydıntepe şeker fasulyesinin üretim sürecine ilişkin şartlar ve ürünün gelişim durumu ele alındı. Çalışmalarla coğrafi işaret tesciliyle koruma altına alınan fasulyenin özgün özelliklerinin korunması ve üretimin geliştirilmesine yönelik uygulamalar sahada takip edildi.

Aydıntepe şeker fasulyesinin üretim alanlarının düzenli olarak kontrol edilerek coğrafi işaret kapsamında belirlenen kriterlere uygunluğunun korunmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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