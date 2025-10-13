Haberler

Aydıntepe'deki Okullarda Afet Tatbikatı Gerçekleştirildi

Uluslararası Dünya Afet Risklerini Azaltma Günü kapsamında Aydıntepe'deki okullarda yapılan tatbikatta, öğrenciler ve personel güvenli bir şekilde tahliye edilerek toplanma alanına yönlendirildi. Tatbikat, afetlere hazırlık amacıyla gerçekleştirildi ve ailelerle evde afet farkındalığı çalışmaları da desteklendi.

Uluslararası Dünya Afet Risklerini Azaltma Günü kapsamında Aydıntepe'deki tüm okullarda tatbikat yapıldı. Tatbikatta, öğrenciler ve personel güvenli şekilde tahliye edilerek, toplanma alanına yönlendirildi.

Afet ve acil durumlara hazırlık çerçevesinde düzenlenen tatbikatta, okul idareleri tarafından görevlendirilen sivil savunma ve afet ekipleri tarafından öğrenciler, öğretmenler ve personel belirlenen senaryo doğrultusunda okul binalarından hızlı ve güvenli şekilde tahliye edildi.

Okullarda ayrıca dijital kartta yer alan kontrol listesiyle öğrencilerin aileleriyle evde afet farkındalığı çalışmaları yapmalarına imkan sağlandı. Bu çalışmalar, sınıf ve şube rehber öğretmenlerinin yönlendirmeleriyle yapıldı. Toplanma alanında öğrencilere bilgilendirmeler yapılmasının ardından son tatbikat sonlandırıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
