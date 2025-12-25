Aydıntepe'de öğrenciler Bayburt'un yöresel lezzetlerini tanıttı

Aydıntepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonuyla Maarif Modeli kapsamında düzenlenen yöresel yemekler ve lezzetler programında, öğrenciler Bayburt'a özgü yöresel lezzetleri tanıttı.

Aydıntepe Çok Programlı Lisesinde gerçekleştirilen programda, öğrenciler tarafından Bayburt mutfağına ait birçok yöresel yemek davetlilere sunuldu. Haşıllık dolması, kesme çorbası, ayranlı çorba, yoğurtlu dolma, un helvası, galacoş, ziron, pancar borani, su böreği, tatlı çorba, Bayburt hurması, yaprak mantı ve kabak borani gibi yöresel lezzetler hakkında öğrenciler bilgi verdi.

Program kapsamında ayrıca Bayburt'un kültürel giyim unsurları da tanıtıldı. Köylerde giyilen ve çar olarak bilinen giysi ile Bayburtlu kadınların gündelik hayatta tercih ettiği kıyafetleri giyen öğrenciler, katılımcılara sunum yaptı. Program kapsamında ilçe protokolü üyeleri de ikram edilen yöresel lezzetlerin tadına baktı. - BAYBURT