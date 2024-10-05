Aydıntepe'de Sonbahar Şap Aşılaması Başladı

2024 yılı sonbahar şap aşılaması kapsamında Aydıntepe İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince, köylerde hayvanlara şap aşısı yapılıyor.

16 Eylül tarihinde başlayan ve 17 Kasım'da sona erecek olan sonbahar aşılama kampanyasının aksamaması için yoğun tempoda çalışan ekipler Akbulut, Beşpınar, Çayırköprü, Çiğdemlik, Dumlu, Kavlatan, Sorkunlu, Suludere, Yanoba köylerinde aşılama çalışması gerçekleştirdiler.

Hayvanları aşı ile hastalıklardan korumanın, tedavi etmekten daha kolay olduğunu hayvan sahiplerine hatırlatan ekiplerce aşılar hakkına bilgi verildi. - BAYBURT