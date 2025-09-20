Aydıntepe'de Kadınlar Kışlık Salça Hazırlığına Devam Ediyor

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde sonbaharın gelmesiyle birlikte evlerde kışlık salça hazırlıkları hız kazandı.

Aydıntepe ilçesinde yaşayan ev kadınları, sonbahar mevsimiyle birlikte kışlık hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Maharetli kadınlar, tarladan topladıkları kilolarca domatesi salça haline getirmek için sabahın erken saatlerinde bir araya geliyor. Özenle çalışan ev kadınları, zahmetli olsa da doğal olduğu ve kış aylarında kolaylık sağladığı için kilolarca domatesi odun ateşinde pişiriyor. Pişirilen domatesleri tuzla birleştiren kadınlar, daha sonra kavanozlarda saklayarak kış mevsimi için kiler gibi serin yerlerde muhafaza ediyor. Çeşitli yemeklerde kullanılmak üzere hazır hale getirilen domatesleri salçaya dönüştürmek için akşam saatlerine kadar uğraşan kadınlar, fabrikasyon ürünleri tercih etmeyerek lezzetten de ödün vermiyor.

Kışlık salça yapımının çok zahmetli olduğunu belirten Hatice Yıldız, "Kışlık salçalarımızı yapmak için tarladan domateslerimizi alıyoruz. Tabi biz kadınlar bir araya gelerek domateslerimizi yıkayıp kabuklarından arındırıyoruz. Bu ayıklanan domatesleri kazana koyarak odun ateşinde pişiriyoruz. Yaklaşık yarım saat pişiyor ve piştikten sonra suyunu salması için süzgece koyuyoruz. Daha sonra blender yardımı ile püre haline getiriyoruz. Katı kıvamı aldıktan sonra da tohumlarından arındırmak için tekrardan süzgeçten geçiriyoruz. Daha sonra güneşe koyabilmek için tepsilere boşaltıyoruz" dedi.

Salçaların bozulmaması için tuz koyarak serin yerde muhafaza ettiklerini kaydeden Yıldız, "Hazırlanan domatesler güneşlenme süresine bağlı 5-6 gün kalıp katı kıvamı aldıktan sonra bidonlara dolduruyoruz. Bozulmaması için de tuzla serin yerde muhafaza ederek kış için hazır hale getiriyoruz" diye konuştu. - BAYBURT