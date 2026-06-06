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Aydıntepe'de Minik Öğrenciler İçin Kuran Kursu Kapanış Programı

Aydıntepe'de Minik Öğrenciler İçin Kuran Kursu Kapanış Programı
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Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde 4-6 yaş Kuran kursu öğrencileri için düzenlenen yıl sonu kapanış programında minikler mezuniyet heyecanı yaşadı. İl Müftüsü ve Kaymakam, öğrencileri tebrik ederek milli ve manevi değerlerin önemine vurgu yaptı.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde, 4-6 Yaş Kur'an kurslarında eğitim gören minik öğrenciler için yıl sonu kapanış programı düzenlendi.

Aydıntepe İlçe Müftülüğü tarafından Şehit Oktay Altuntaş İlkokulunda organize edilen programda, kurslarda öğrenim gören minik öğrenciler mezuniyet heyecanı yaşadı. Programda öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sunuldu. Programa katılan İl Müftüsü Bayram Danacı, 4-6 Yaş Kur'an kurslarının çocukların milli ve manevi değerlerle yetişmesine katkı sunduğunu belirterek, minik öğrencileri tebrik etti ve eğitim hayatlarında başarı diledi.

Aydıntepe Kaymakamı Ertuğrul Bayram da programda yaptığı konuşmada, "Milli ve manevi değerlerimizi öğrenerek ilk mezuniyet heyecanını yaşayan minik yavrularımızı yürekten tebrik ediyorum. Bu güzel eğitim sürecinde emeği geçen tüm hocalarımıza ve kıymetli velilerimize teşekkür ederim" dedi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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