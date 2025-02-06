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Şehit binbaşının son görüntüleri duygulandırdı

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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit düşen Aydınlı Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen'in, bir düğünde zeybek oynadığı görüntüleri izleyenleri duygulandırdı.

Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 5 Şubat 2025 tarihinde, arama tarama faaliyetleri esnasında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen şehit oldu.

KIZININ DÜĞÜNÜNÜ GÖREMEDİ

Aydınlı 43 yaşındaki şehit Murat Kemal Yetişen'in evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Kahraman şehidimiz, evlilik yıl dönümünden bir gün, kızının doğum gününden ise iki gün önce şehadete erdi.

ZEYBEK OYNADIĞI GÖRÜNTÜLER DUYGULANDIRDI

Aydınlı şehit Binbaşı Yetişen'in bir düğünde zeybek oynadığı görüntüleri ise izleyenleri duygulandırdı.

Şehit binbaşının son görüntüleri duygulandırdı

MEMLEKETİNDE DEFNEDİLECEK

Şehidin naaşı, bugün ikindi namazını müteakip Aydın Bey Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kemer Mezarlığına defnedilecek.

Şehit binbaşının son görüntüleri duygulandırdı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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