Aydın yerel haberleri: Efeler Belediye personeli sağlık taramasından geçti

Aydın bölgesinden gelen habere göre Efeler Belediyesi, İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları çerçevesinde belediye çalışanı bir dizi sağlık muayenesinden geçirildi.

Efeler Belediyesi, İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları çerçevesinde belediye çalışanı bir dizi sağlık muayenesinden geçirildi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Efeler'e hizmette hız kesmeden devam ederken,öte yandan belediye çalışanlarının sağlık kontrolünden geçmesini sağladı. Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün organize ettiği genel sağlık taraması çalışmalarında 4 gezici sağlık aracı ve 2 ayrı ekip yer aldı. 3 gün boyunca devam eden sağlık uygulamaları çerçevesinde araçlarda röntgen, görme ve işitme testleri EKG, SFT (Solunum Fonksiyon Testi) ve kan tahlili yapıldı.

Sağlık İşleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, tüm personele İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ile süreceği belirtildi. - AYDIN