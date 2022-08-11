Aydın yerel haberleri: Didim Amfi Tiyatro'da Yaz Konserleri Devam Ediyor

Didim Amfi Tiyatro, Didim Türkü Grubu tarafından düzenlenen yaz konserine ev sahipliği yaptı.

Didim Belediyesi'nin destekleriyle Didim Türkü Grubu tarafından düzenlenen yaz konseri, yurttaşların beğenisini topladı. Türk Sanat Müziği eserlerinin seslendirildiği konserin sunuculuğunu Suna Çuhadar yaptı.

Konsere; Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Deveci, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak ve İYİ Parti Didim İlçe Başkanı Vefa Berk Tezsezener katıldı. Konser sonunda Başkan Atabay, Didim Türkü Grubu Şefi Selahattin Aydın'a çiçek vererek, teşekkür etti.

Konserde konuşma yapan Başkan Atabay, kısa zaman içerisinde faaliyete geçecek olan Didim Gençlik Merkezi'nde çocuklara ve gençlere yönelik verilecek müzik dersleriyle ilçeden birçok sanatçı çıkmasının önünün açılacağını söyledi. Başkan Atabay, şöyle konuştu:

"Yapımını tamamladığımız Didim Gençlik Merkezi'nde çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik dersler vereceğiz. Didimli çocukların ülkemizin nadide kıymetleri olarak yetişmesi için, bu tip korolatda yer alması için gerek sanatta gerek sporda başarıyı yakalayabilmeleri için elimizden geleni yapacağız. Şan dersleri vereceğiz orada, senfoni orkestraları kuracağız. Biz onlara güveniyoruz, sizler de bize güvenin. Sizlerden aldığımız güç ile Didim gerek turizmde gerek sanatta gerekse de sporda Türkiye'nin önde gelen kenti haline gelecektir."