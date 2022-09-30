Aydın yerel haberi... Efeler Belediyesi'nin Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası'ndan Onlıne Satış Başladı

Aydın haberleri: Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın kadın istihdamını ve emeğini desteklemek için hizmete açtığı Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası'nda konserve haline getirilen ürünler, 'efelerpazari.com' adresi üzerinden online satışa başladı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın kadın istihdamını ve emeğini desteklemek için hizmete açtığı Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası'nda konserve haline getirilen ürünler, 'efelerpazari.com' adresi üzerinden online satışa başladı.

Efeler Belediyesi'nin boş tarım arazilerini değerlendirmek amacıyla hayata geçirdiği projeler kapsamında belediyeye ait tarım arazilerinde enginar, şevketibostan, deniz fasulyesi, deniz börülcesi gibi yöresel lezzetler, yüzde yüz doğal olarak yetiştiriliyor. Yetiştirilen ürünler ise Efeler Belediyesi'ne ait Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası'nda konserve haline getiriliyor. Paketlenen ürünler gerekli kontrollerden geçtikten sonra vatandaşlarla buluşmaya hazırlanıyor. İnternet sitesi üzerinden yapılacak alışverişlerle birlikte Efeler'in yöresel lezzetlerinin tüm Türkiye'ye ulaştırılması hedefleniyor.

İLK SİPARİŞİ, BAŞKAN MEHMET FATİH ATAY VERDİ

Online satış sitesinin aktif hale gelmesi ile beraber ilk siparişi, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay verdi. Sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama ile tüm vatandaşları kadın emeğini ve yöresel lezzetleri desteklemek amacıyla satın alım yapmaya davet eden Başkan Atay, "Belediyemize ait online satış mağazamız efelerpazari.com üzerinden ilk satın alımı gerçekleştirdim. Şimdi sıra sizde. Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikamızda konserve haline getirdiğimiz yüzde 100 doğal ürünlerimiz efelerpazari.com'da sizleri bekliyor. Türkiye'nin her yerinden sipariş verebilir, belediyemizin arazilerinde yetiştirdiğimiz yöresel lezzetlerimiz ile sofralarınıza renk katabilirsiniz" dedi.