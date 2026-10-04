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Aydın Yenipazar'da Milli Eğitim koordinasyon toplantısı yapıldı

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Aydın Yenipazar'da Milli Eğitim koordinasyon toplantısı yapıldı
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Aydın Yenipazar'da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Müdür Serkan Akyol başkanlığında kurum içi değerlendirme toplantısı düzenledi. Şube müdürleri ve personelin katıldığı toplantıda eğitim hizmetlerinin daha etkin ve koordineli yürütülmesi için görüş alışverişi yapıldı.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurum içi değerlendirme toplantısı düzenlenerek eğitim hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin çalışmalar ele alındı.

Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Akyol başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya şube müdürleri ve müdürlük personeli katıldı. Toplantıda kurum içi işleyişin yanı sıra devam eden çalışmalar değerlendirilerek eğitim hizmetlerinin daha etkin ve koordineli şekilde yürütülmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda müdürlük bünyesinde sürdürülen çalışmaların mevcut durumu ele alınırken, kurum içindeki iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı. Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün eğitim çalışmalarını kurum içi iş birliği ve koordinasyon içerisinde sürdürmeye devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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