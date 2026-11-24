Aydın Valisi Dr. Osman Varol, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Varol mesajında, "Öğretmenlerimiz; bilgiyle yoğrulmuş bir geleceğin kapılarını aralayan, çocuklarımızın ve gençlerimizin hayatına sevgi, güven ve umutla dokunan en kıymetli rehberlerimizdir. Bu anlamlı günde, sabırları, emekleri ve fedakarlıklarıyla yarınlarımızı inşa eden tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Öğretmenlik; yalnızca bilgiyi aktarmak değil, her bir öğrencinin içindeki cevheri görmek, onu anlayışla işlemek ve hayata hazırlamaktır. Bir çocuğun merakını bilgiyle buluşturan, hayallerini güçlendiren, karakterinin şekillenmesine rehberlik eden öğretmenlerimiz; toplumumuzun en güçlü dayanağıdır. Milletlerin gelişmesi, eğitimle; eğitimin kalitesi ise öğretmenlerin ilim, irfan ve gönül birliğiyle ortaya koyduğu gayretle mümkündür. Bilimden sanata, teknolojiden kültüre kadar her alanda ülkemizi daha ileriye taşıyacak nesiller; öğretmenlerimizin sınıflarda yeşerttiği bilgi, değer ve sorumluluk bilinciyle yetişmektedir. Her bir öğrencinin başarısında, her güzel davranışın ardında ve her umutlu yarının temelinde öğretmenlerimizin emeği vardır. Öğretmenlerimiz, çocuklarımıza yalnızca ders anlatmakla kalmamakta; onlara düşünmeyi, sorgulamayı, üretmeyi, insanı ve memleketini sevmeyi de öğretmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle; Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihal eden ve görevleri uğruna şehit düşen öğretmenlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; ilimizde ve ülkemizin dört bir yanında büyük bir özveriyle görev yapan tüm öğretmenlerimize sağlık, huzur ve başarılarla dolu bir meslek hayatı diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı