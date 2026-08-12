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Vali Varol, Nazilli Muhtarlarını Kabul Etti

Vali Varol, Nazilli Muhtarlarını Kabul Etti
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Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Nazilli ilçesinin mahalle muhtarlarını makamında kabul ederek mahallelerin ihtiyaç ve taleplerini istişare etti. Valilik açıklamasında, vatandaşların sesine kulak verilmesi amacıyla istişarelerin sürdüğü belirtilirken, ziyarette Nazilli'deki hizmetler ve mahallelerin ihtiyaçları ele alındı. Vali Varol, muhtarlara teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Nazilli ilçesinin mahalle muhtarlarını makamında kabul ederek mahallelerin ihtiyaç ve talepleri hakkında istişarelerde bulundu.

Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada, mahallelerin taleplerinin yerinde değerlendirilmesi ve vatandaşların sesine kulak verilmesi amacıyla istişarelerin sürdürüldüğü belirtildi. Bu kapsamda Vali Dr. Osman Varol, Nazilli ilçesinin mahalle muhtarlarını makamında kabul etti. Gerçekleştirilen ziyarette Nazilli'de yürütülen hizmetler ile mahallelerin ihtiyaçları ele alındı. Vali Varol, ziyaretlerinden dolayı muhtarlara teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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