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Aydın Valisi Varol, Köşk Sarıçam Mahallesi'nde vatandaşların taleplerini dinledi

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Aydın Valisi Varol, Köşk Sarıçam Mahallesi'nde vatandaşların taleplerini dinledi
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Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Köşk ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek mahalle sakinlerinin dilek ve taleplerini dinledi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada sakinler görüş ve önerilerini Vali Varol'a iletti.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Köşk ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek mahalle sakinlerinin dilek ve taleplerini dinledi.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Köşk ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Mahalle sakinleriyle samimi bir ortamda sohbet eden Vali Varol, vatandaşların dilek, talep ve önerilerini dinleyerek kendileriyle yakından ilgilendi. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Varol, mahalle sakinlerinin görüşlerini dinleme fırsatı buldu.

Vatandaşlarla doğrudan iletişim kurulması açısından önem taşıyan buluşmada, mahalle sakinleri de dilek ve taleplerini Vali Varol'a iletti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada vatandaşların görüş ve önerileri ön plana çıkarken, Vali Varol mahalle sakinleriyle sohbetini sürdürdü.

Sarıçam Mahallesi'ndeki buluşma, vatandaşlarla gerçekleştirilen sohbetlerin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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