Aydın'da çocuklar ve gençlere yönelik eğitim ve barınma imkanı sunacak iki ayrı Kur'an kursunun inşaat çalışmaları devam ediyor. Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Tepecik ve Girne mahallelerindeki projelerin yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Vali Dr. Osman Varol, ilk olarak Tepecik 4-6 Yaş Kur'an Kursu ve Kız Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu inşaatında incelemelerde bulundu. Projenin son durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Varol, tesis bünyesinde oluşturulacak eğitim, barınma ve sosyal alanlara ilişkin çalışmaları değerlendirdi. Varol'un bir diğer inceleme noktası ise Efeler ilçesi Girne Mahallesi'nde yapımı devam eden Aydın Erkek Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu oldu. İl Müftüsü Seyfullah Çakır'dan tesisin fiziki durumu, sınıfları ve barınma alanlarında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Varol, inşaat sürecini değerlendirdi. Tamamlandığında çocukların ve gençlerin eğitim süreçlerine katkı sunması beklenen projelerde, eğitim faaliyetlerinin yanı sıra öğrencilerin barınma ihtiyaçlarına yönelik alanlar da yer alacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı