Haberler

Vali Canbolat: "Basın mensupları, toplumsal farkındalığın artmasına öncülük etmektedir"

Vali Canbolat: 'Basın mensupları, toplumsal farkındalığın artmasına öncülük etmektedir'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vali Yakup Canbolat, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basının toplumsal farkındalık ve demokratik değerlerin güçlenmesine sağladığı katkılara dikkat çekti.

Basın mensuplarının, toplumsal farkındalığın artmasına öncülük ettiğine dikkat çeken Aydın Valisi Yakup Canbolat; "Basının yapıcı duruşu, toplumsal barışın ve demokratik değerlerin güçlenmesine de önemli katkılar sağlayacaktır" dedi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Vali Canbolat açıklamasında "Toplumun doğru, tarafsız ve zamanında bilgilendirilmesi gibi son derece önemli bir kamu görevini büyük bir sorumluluk bilinciyle yerine getiren basın mensuplarımız, halkımızın güvenilir bilgiye erişiminde ve toplumsal bilincin güçlenmesinde hayati bir rol üstlenmektedir. Demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın, şeffaflığın, hesap verebilirliğin ve ifade özgürlüğünün teminatı olarak kamuoyunun sesi olma görevini başarıyla sürdürmektedir. Zaman mefhumu gözetmeksizin, kimi zaman zorlu ve riskli şartlar altında, büyük bir özveri ve fedakarlıkla görev yapan gazetecilerimiz, kamu vicdanını esas alan, objektif, etik ve ilkeli yayıncılık anlayışlarıyla toplumsal değerlerimizin korunmasına ve güçlenmesine önemli katkılar sunmaktadır. Doğru habercilik ilkesi doğrultusunda gösterdikleri hassasiyet, toplumda güven duygusunun tesis edilmesine ve ortak değerler etrafında kenetlenmemize vesile olmaktadır. Bu yönüyle basın, yalnızca haber aktaran bir mecra olmanın ötesinde, toplumsal sorumluluğu önceleyen, düşünce özgürlüğünü savunan ve demokratik hayatın sağlıklı işlemesine katkı sağlayan temel bir yapı taşıdır. Basın mensuplarımız, kamuoyunu bilgilendirirken aynı zamanda sorunlara dikkat çekmekte, çözüm yollarının geliştirilmesine katkı sunmakta ve toplumsal farkındalığın artmasına öncülük etmektedir. İnanıyorum ki, gücünü halktan alan, tarafsız ve bağımsız bir anlayışla görev yapan basın mensuplarımız, ilimizin ve ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunmaya, yapıcı, sorumlu ve ilkeli yayıncılık anlayışıyla bundan sonra da önemli bir misyon üstlenmeye devam edeceklerdir. Basının bu yapıcı duruşu, toplumsal barışın ve demokratik değerlerin güçlenmesine de önemli katkılar sağlayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle ilimizde ve ülkemizin dört bir yanında, büyük bir özveriyle görev yapan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, kendilerine ve ailelerine sağlık, huzur ve başarılar diliyorum. Görevlerini yerine getirirken hayatını kaybeden basın emekçilerini rahmetle anıyor, tüm gazetecilerimize çalışmalarında kolaylıklar temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz'e mahkemede çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı

3 yıl hapsi istenen şarkıcıya hakimden çok konuşulacak soru
Kayseri uçağı rüzgar nedeniyle inemedi, yolcular büyük panik yaşadı

Kayseri uçağında yolcular öldü öldü dirildi! İşte korku dolu anlar
Fidan'dan dikkat çeken çıkış: 'Trump'ın Maduro'ya yaptığı teklifleri biliyorduk ama..'

"Trump'ın Maduro'ya yaptığı teklifleri biliyorduk ama.."
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz

Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz'e mahkemede çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı

3 yıl hapsi istenen şarkıcıya hakimden çok konuşulacak soru
Türkiye'yi sarsan cinayetin yıldönümü! Katil zanlısı böyle anlatmıştı

Türkiye'yi sarsan cinayetin yıldönümü! Katil zanlısı böyle anlatmıştı
Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti

Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti