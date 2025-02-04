Aydın Valiliği'nden Miting ve Yürüyüş Güzerghaları Açıklaması

Aydın Valiliği, merkez ilçe Efeler'de miting yapılabilecek alanlar ve yürüyüş güzergahlarında düzenleme yaptı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde miting yapılacak alanlar ve yürüyüş güzergahları ile ilgili olarak Aydın Valiliği'nden açıklama yapıldı. Konu ile ilgili Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada "İlimiz merkezinde 2025 yılında toplantı, gösteri yürüyüş güzergahları ve miting alanları yeniden belirlenmiştir" ifadeleri yer aldı.

Aydın Valiliği'nden açıklanan miting alanları ve yürüyüş güzergahları ise şöyle:

1 No'lu toplantı, gösteri yürüyüşü güzergahı ve miting alanı; gösteri yürüyüşün toplanma yeri Malazgirt Meydanı, gösteri yürüyüşü güzergah Malazgirt Meydanından başlayıp, Yörük Ali Efe Bulvarı üzerinden Yörük Ali Efe Bulvarı ve Efekent Bulvarı'nın kesiştiği kavşak, miting alanı Girne Mahallesi Yörük Ali Efe Bulvarı ve Efekent Bulvarı'nın kesiştiği kavşak, gösteri yürüyüşü dağılma yeri Yörük Ali Efe Bulvarı, Efekent Bulvarı, Yörük Ali Efe Bulvarı ve Efekent Bulvarı'nın kesiştiği kavşak, pankart ve afiş asılacak yerler ise miting alanı çevresindeki ilan panoları ve billboardlar.

2 No'lu toplantı, gösteri yürüyüşü güzergahı ve miting alanı; gösteri yürüyüşünün toplanma yeri Osman Yozgatlı Mahallesi, Eski Çine Caddesi Çevre Bulvarının kesiştiği kavşak, gösteri yürüyüşü güzergahı Eski Çine Caddesi ile Çevre Bulvarı'nın kesiştiği kavşaktan Çevre Bulvarı üzeri miting alanı, miting alanı çevre bulvarı üzeri, gösteri yürüyüşü dağılma yeri, Osman Yozgatlı Mahallesi Çevre Bulvarı üzerinden Telekom Müdürlüğü önünden, Çevre Bulvarı ile Eski Çine Caddesi'nin kesiştiği kavşak, pankart ve afiş asılacak yerler miting alanı çevresindeki ilan panoları ve billboardlar.

3 No'lu toplantı, gösteri yürüyüşü güzergahı ve miting alanı; gösteri yürüyüşünün toplanma yeri Egemenlik Bulvarı Taş Köprü Kuzey sınırından (213.sokak) başlayarak, Egemenlik Bulvarı ile Doğu Gazi Bulvarının kesiştiği nokta, gösteri yürüyüşü güzergahı Taş Köprü'nün Kuzey sınırından (213.sokak) itibaren Egemenlik Bulvarı sağ şeridinden trafik ışıklarından sola dönerek, Doğu Gazi Bulvarı'nın sağ şeridini takiben Ramazan Paşa Kavşağı'ndan Adnan Menderes Bulvarı istikametine dönüş ve Hükümet Bulvarı'nı sağ şeridini takiben Abide Kavşağı'ndan sola dönerek Atatürk Kent Meydanı'na, gösteri yürüyüşü alternatif güzergahı Taş Köprü'nün Kuzey sınırından (213.sokak) itibaren Egemenlik Bulvarı Taş Köprü üst tarafından İstiklal Caddesi sağ şeridini takiben trafik ışıklarının sol tarafından Adnan Menderes Bulvarı sol şeridini takiben Abide Kavşağından sola dönerek Atatürk Kent Meydanına, miting alanı İstasyon Meydanı Atatürk Kent Meydanı, gösteri yürüyüşü dağılma yeri İstasyon Meydanı, Cumhuriyet Caddesi, İstasyon Caddesi, Gençlik Caddesi, İstiklal Caddesi, Hükümet Bulvarı, Abide Kavşağı, Atatürk Kent Meydanı, pankart ve afiş asılacak yerler miting alanı çevresindeki ilan panoları ve billboardlar olacak şekilde belirlendi. - AYDIN