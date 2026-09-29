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Aydın Sultanhisar'da Kaymakam Ateş hane ziyaretleriyle ailelerin taleplerini dinliyor

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Aydın Sultanhisar'da Kaymakam Ateş hane ziyaretleriyle ailelerin taleplerini dinliyor
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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde 'Aile Ocağımız Sultanhisar' projesi kapsamındaki hane ziyaretleri sürüyor. Kaymakam Ali Ekber Ateş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Filiz Çoban ile aileleri evlerinde ziyaret ederek talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde hayata geçirilen 'Aile Ocağımız Sultanhisar' projesi kapsamında gerçekleştirilen hane ziyaretleri devam ediyor. Kaymakam Ali Ekber Ateş, ilçe sakinlerinin evlerine konuk olarak ailelerin talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, 'Aile Ocağımız Sultanhisar' projesi kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Filiz Çoban ile birlikte ilçede ikamet eden aileleri hanelerinde ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaretlerde ailelerle bir süre sohbet eden Kaymakam Ateş, vatandaşların hal ve hatırlarını sorarak gündelik yaşamlarına ilişkin görüşlerini dinledi. Görüşmelerde ailelerin ihtiyaç ve talepleri hakkında da bilgi alan Ateş, vatandaşların karşılaştığı konuları yerinde değerlendirdi. Ziyaretlerde ailelerin görüşlerini dinleyen Kaymakam Ateş, devletin vatandaşların yanında olduğunu ifade ederek ailelere sağlıklı ve huzurlu günler temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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